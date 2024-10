Câmara de Coimbra garante que tem assegurado limpeza do Parque Industrial de Taveiro

No Parque Industrial de Taveiro, com 58 empresas instaladas, “denota-se a falta de manutenção, o desleixo do dia-a-dia, a falta de limpeza com acumulação do lixo na via pública”, acusa associação.

A Câmara de Coimbra garantiu que tem assegurado a limpeza do Parque Industrial de Taveiro, embora também tenha admitido ser necessário que tal ocorra com maior frequência por não utilizar herbicidas com glifosato. "A Câmara [Municipal de Coimbra] tem assegurado a limpeza do Parque [Industrial de Taveiro], sendo necessário aumentar a frequência da mesma, devido a não utilizar herbicidas com glifosato, o que favorece o crescimento de vegetação", assegurou o município, numa informação enviada à agência Lusa.

A Associação Empresarial da Região de Coimbra (NERC) exigiu na segunda-feira à Câmara Municipal de Coimbra a manutenção e limpeza dos parques empresariais, tendo afirmado que o vereador Miguel Fonseca "nada tem feito desde que tomou posse, deixando condições deploráveis nos mesmos". No Parque Industrial de Taveiro, com aproximadamente 58 empresas instaladas, "denota-se a falta de manutenção, o desleixo do dia-a-dia, a falta de limpeza com acumulação do lixo na via pública, os passeios estragados, que tornam a circulação pedestre quase impossível, e as bocas-de-incêndio não arranjadas", frisou a Associação.

Segundo a Câmara de Coimbra, a manutenção do Parque Industrial de Taveiro passou a ser da sua responsabilidade a partir de Janeiro, depois de a União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila "abdicar da mesma devido à falta de recursos". "O Município está a trabalhar para transferir essa responsabilidade para o Parque, assim que esta empresa municipal esteja em condições de receber esta competência", informou. Relativamente ao Parque Empresarial de Eiras, "a responsabilidade da sua manutenção é da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades".

Na informação enviada à Lusa, a autarquia esclareceu que mantém um diálogo constante e construtivo com a NERC, membro do Conselho Estratégico Municipal para o Desenvolvimento de Coimbra (CEMDC), lamentando ainda a afirmação da NERC sobre a ausência de resposta e de acções por parte do vereador Miguel Fonseca. "Nas reuniões deste conselho, incluindo na mais recente do dia nove de Outubro, a NERC colocou questões sobre a manutenção dos parques empresariais do concelho, que foram respondidas directamente pelo presidente da Câmara. É importante salientar que as questões levantadas foram abordadas e esclarecidas e, além disso, que o Município e a NERC têm mantido reuniões de trabalho e outras colaborações, como evidencia o protocolo recentemente estabelecido para a reedição da CIC - Feira Comercial, Industrial e de Serviços", referiu.

O Município de Coimbra destacou ainda que mantém o compromisso de continuar a colaborar de forma aberta e proactiva com todas as entidades, incluindo a NERC, para "garantir que as necessidades das empresas sejam devidamente atendidas e que os parques empresariais municipais sejam locais que dignifiquem o concelho e promovam um ambiente propício ao crescimento económico". "Estamos sempre disponíveis para o diálogo e para acolher sugestões que visem a melhoria contínua das condições de todos os espaços empresariais de Coimbra, reiterando o nosso empenho em trabalhar em prol de um concelho mais atractivo e competitivo", concluiu.