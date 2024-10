Mais de 80 apartamentos construídos no local onde morreu Gisberta já foram vendidos

A comercialização só começou em Julho desde ano, mas 83 dos apartamentos do empreendimento Fernão Magalhães 127, na avenida com o mesmo nome, no centro do Porto, já estão vendidos — cerca de 60% a estrangeiros. O terreno do edifício, que agora se transformou em empreendimento, estava abandonado há décadas, assombrado pela morte de Gisberta Salce Júnior, a mulher transgénero brutalmente assassinada por um grupo de 14 menores em 2006.

Os terrenos da desactivada fábrica de fiação, junto ao Campo 24 de Agosto, começaram a ser transformados na década de 70. Na altura, os supermercados Pão de Açúcar compraram aquela parcela com o objectivo de fazer nascer ali uma grande superfície comercial, mas as obras acabariam por ser suspensas nos anos 90, o que não impediu que o edifício acabasse por ficar conhecido como antigo “Pão de Açúcar".

Como noticiou esta segunda-feira o Jornal de Notícias, 83 dos 334 apartamentos já foram comercializados numa primeira fase de venda. Segundo confirmou ao PÚBLICO Aniceto Viegas, administrador da Avenue, a imobiliária responsável pela comercialização, 49 destes foram vendidos a cidadãos estrangeiros. "Neste momento predominam os compradores estrangeiros, mas é bastante habitual nos nossos projectos que isto aconteça porque acabam por estar mais habituados a comprarem em planta e aparecem mais na fase inicial. Depois os portugueses acabam por se tornar na maioria e costumamos ter 60% de compradores nacionais, acredito que isto não fuja muito desse padrão", apontou.

Num investimento de 150 milhões, o projecto residencial conta com 334 apartamentos distribuídos por quatro edifícios autónomos e dois deles, cada um com 25 andares, estarão entre os prédios mais altos da cidade. O empreendimento conta 31 mil metros quadrados de área residencial, 17 mil metros quadrados de escritórios e 300 metros quadrados de comércio. "Será um apoio de conveniência para quem lá trabalha e quem lá vive", apontou Aniceto Viegas.

Nesta altura, estão já terminados todos os trabalhos de escavação e já foram iniciados as obras de estrutura acima do solo e prevê-se que o processo esteja concluído na segunda metade de 2026. Os preços começam nos 212 mil euros para um T0, nos 260 mil para T1 e nos 395 mil para um T2. O preço dos T3 podem vão oscilar entre os 545 e os 685 mil euros.