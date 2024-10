Quando há assuntos mais prementes do que colocar em causa a Educação para a Cidadania

Os temas abordados no currículo da disciplina de Educação para a Cidadania não entram nas escolas por via curricular: dão entrada pela porta da vida.

Disse a mim própria que não ia escrever sobre as posições políticas que se esgrimem em torno da disciplina de Educação para a Cidadania. E não tencionava fazê-lo precisamente por corresponderem a questões ideológicas, às quais as escolas são alheias e sobre as quais não foram tidas nem achadas. Mas, depois, debati-me com o já habitual incómodo que sinto quando a política utiliza as questões educativas para impor a sua agenda ideológica, que se sobrepõe à realidade que se vive nas escolas.