Harvey Weinstein tem leucemia mielóide crónica, segundo a NBC

A leucemia mielóide crónica (leucemia mielogénica crónica, LMC) é responsável por cerca de 4400 novos casos de leucemia, todos os anos, tem uma progressão lenta e, desde o início do milénio, tem tratamento.

A doença afecta principalmente adultos, segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, e é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma “neoplasia mieloproliferativa”, que significa que a medula óssea produz células sanguíneas em excesso.

Portadores de LMC apresentam uma superprodução de glóbulos brancos e normalmente têm uma evolução lenta no crescimento das células doentes ao longo do tempo. Entre os sintomas está a anemia, a fadiga, as infecções e as hemorragias.