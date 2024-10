Antigo administrador da Abercrombie & Fitch detido por tráfico sexual

Mike Jeffries, antigo administrador da Abercrombie & Fitch, foi detido esta terça-feira de manhã, em Brooklyn, Nova Iorque, juntamente com o parceiro Matthew Smith, avançam vários órgãos de comunicação social norte-americanos. A detenção decorre de uma investigação de crime tráfico sexual. As autoridades prenderam um terceiro homem, Jim Jacobson, suposto intermediário das operações.

Uma investigação da BBC, de 2023, denunciava o casal: oito homens, modelos da Abercrombie & Fitch, disseram ter sido explorados e recrutados para eventos de sexo organizados por Mike Jeffries. O advogado dos queixosos disse à ABC News: “Tratava-se de uma organização de tráfico sexual gerida pela Abercrombie [& Fitch] que entrou pela empresa adentro e permitiu que os três indivíduos hoje detidos vitimaram dezenas e dezenas de jovens rapazes que queriam ser modelos”.

A investigação começou em Janeiro de 2024. O antigo administrador e Matthew Smith serão ouvidos em tribunal na próxima terça-feira.

Questionado pela BBC sobre os desenvolvimentos recentes, o advogado de Mike Jeffries disse à BBC: “Responderemos detalhadamente a todas as alegações depois de a acusação ser revelada, e quando for apropriado, mas tencionamos fazê-lo no tribunal — não nos meios de comunicação social”.

A investigação de 2023 da BBC revelou que o magnata da moda explorava sexualmente jovens adultos em vários eventos na sua residência em Nova Iorque ou em hotéis de luxo por todo o mundo, onde vários homens relataram ter sido abusados e alguns injectados com drogas.

As alegadas vítimas contaram que eram recrutadas por um intermediário (Jim Jacobson), que negou “qualquer comportamento coercivo, enganador ou forçado” para com os jovens que levava para estes eventos. Todos os homens contactados pela BBC disseram ter sido pagos, mas metade garantia ter sido enganada sobre o tipo de evento para o qual estava a ser recrutada. Alguns admitiram ter percebido que seria um evento de cariz sexual. Os factos terão ocorrido entre 2009 e 2015.

Mike Jeffries deixou de ser administrador da Abercrombie & Fitch em Dezembro de 2014. Nessa altura, a empresa, que tinha sido em tempos um êxito entre o público mais jovem, estava num ponto baixo, com resultados financeiros abaixo do esperado.