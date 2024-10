No Luffa, a comida de conforto é um match da imprevisibilidade com a técnica

É o restaurante do Saboaria Boutique Hotel Porto, mas tem vida independente. Com ingredientes sazonais e de proximidade, faz-se cozinha contemporânea portuguesa que não desdenha do resto do mundo.

Chegamos numa noite em que “tudo é novo”. “Um membro novo na cozinha, a sala cheia…”, vai enumerando Francisca Passos. Um aniversário de casamento, acrescentamos nós, que até é de um casal especial, saberemos ̶ os pais de João Ribeiro, que com Francisca assumiu a chefia do restaurante do Saboaria Boutique Hotel Porto. E, assim, uma semana depois de começar a abrir as portas ao jantar, o Luffa tem, então, um “dia especial”, dizem-nos já no final deste.