Transavia lança nova rota entre Faro e Bordéus no próximo Verão

Companhia aérea low cost anuncia uma nova rota entre Faro e Bordéus no Verão de 2025. Voos da Transavia arrancam a 7 de Julho, com duas frequências semanais.

A Transavia está a apostar nas rotas aéreas entre Portugal e Bordéus: a 13 de Dezembro estreia a ligação ao Porto, anunciada em Junho, e no próximo Verão arranca a nova rota entre Faro e a cidade francesa, revela esta terça-feira a companhia low cost.

A ligação aérea inicia a operação a 7 de Julho de 2025, e terá dois voos por semana, às segundas e sextas-feiras. Os preços, apenas ida, começam nos 26 euros, com as reservas a abrirem no site da empresa a 22 de Novembro.

Antes mesmo de ter início, a rota entre Porto e Bordéus passou de sazonal, como inicialmente previsto, a estar disponível “ao longo de todo o ano”, com preços a partir de 34 euros/ida, sublinha ainda a transportadora área de baixo custo do grupo Air France-KLM.

“É curioso que estas três cidades, Bordéus, Faro e o Porto, se situem em regiões com uma tradição vitivinícola e gastronómica antiga e forte. No caso do Algarve, além de ser mundialmente conhecido pelas suas areias brancas e praias soalheiras, alberga uma elegante e refrescante oferta de vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e licorosos”, destaca Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer da Transavia France.

Classificada como Património Mundial da UNESCO, a cidade de Bordéus é conhecida pelos edifícios imponentes, como a catedral, o Grande Teatro, a “Estátua da Liberdade” ou o Monumento de Girondins, além das mansões dos séculos XVIII e XIX, e a região vitivinícola, com as suas “famosas castas e adegas”.