Naturcôa volta a celebrar a imagem, a natureza e o património no Sabugal

O Naturcôa regressa ao Sabugal a 2 e 3 de Novembro para celebrar “a imagem, a natureza, a biodiversidade e a ligação entre as pessoas e o seu território”, com conferências, passeios e workshops.

O Naturcôa – Imagem, Natureza e Património está de regresso ao município de Sabugal para um fim-de-semana de “descobertas, inspiração e partilha de conhecimentos”, aliando o poder da imagem à imersão na natureza, preservação da biodiversidade e ligação entre as pessoas e o seu território.

Com foco “na sustentabilidade e valorização dos ecossistemas locais”, o evento anual arranca no dia 2 de Novembro com um ciclo de conferências que leva a palco “oradores de renome” para “partilhar as suas experiências e perspectivas pessoais” sobre temas como “a imagem e a sua importância na preservação da natureza”, “a relação com o património cultural” ou a “preservação do meio natural”, aponta a organização em comunicado, a cargo da Câmara Municipal do Sabugal. A inscrição é obrigatória e custa 4 euros.

Entre os oradores confirmados estão Luís Octávio Costa (jornalista do PÚBLICO), João Bernardino (fotógrafo e designer), Tiago Cerveira (realizador e fotógrafo), Anabela Paula (bióloga), Mário Trindade (desportista adaptado e fotógrafo de vida selvagem), Merche Llobera (fotógrafa internacional especializada em fotografia de conservação e vida selvagem), Ricardo Nascimento (fotógrafo subaquático), Nuno Cabrita (fotógrafo), e Milene Matos (bióloga).

No sábado, será também apresentado o projecto da residência artística Talhados na Pedra, “que documenta a profunda ligação entre as comunidades locais e a paisagem do antigo concelho medieval de Sortelha”; assim como a entrega dos prémios do concurso Rewilding Photo Contest, promovido pela Rewilding Portugal, cujas imagens finalistas já se encontram expostas no Museu Municipal do Sabugal.

Estão ainda agendados workshops para crianças de “educação ambiental e brincadeira em ambiente natural”, já esgotados, promovidos pelo Centro de Ecologia Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), animação para os mais novos, a cargo do Vitamina Natureza, projecto que “incentiva o contacto das crianças com o meio ambiente”.

Já no domingo, o programa será inteiramente dedicado “à prática e à imersão na natureza”, com o passeio fotográfico que é já um clássico do evento (40€ com almoço incluído), e dois workshops, já esgotados, entre terapia de floresta com a Malcata Eco Experience, e identificação de cogumelos silvestres do Alto Côa e exploração da biodiversidade dos ecossistemas locais.

Mais informações no site do Naturcôa – Imagem, Natureza, Património.