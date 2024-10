Cervelogia nasce “numa mesa farta” em Braga

A cervejaria apresenta-se no piso térreo do Holiday Inn de Braga e promete um serviço diferenciado das habituais casas de cerveja. O chef Pedro Canha dá uma ajuda.

"Celebrar a ciência e a arte dos mestres cervejeiros numa mesa farta em sabor e conforto." Resume-se desta forma o espaço Cervelogia, cervejaria no piso térreo do Holiday Inn de Braga que promete apresentar um "serviço diferenciado" das habituais casas de cerveja.

As cervejas artesanais de origem portuguesa e internacionais são transversais à experiência de quem passa pela Rua do Complexo Desportivo, n.º 93. Prontas para serem servidas em garrafa estão sete marcas (Bavaria, Erdinger, Letra, Paulaner, Japanese Rice Lager, Munich Dunkel e Nortada) que se fazem completar pela carta do restaurante, conduzido pelo chef Pedro Canha.

Entre as sugestões, o restaurante destaca Tentúgal de alheira servido com puré de maçã assada e redução de Vinho do Porto e cerveja preta (10€), Schnitzel acompanhado com salada de batata alemã (14€) e Ribs de entrecosto com molho de barbecue e yakiniku, método de churrasco japonês (17€). A assinatura Cervelogia está também presente nos clássicos que acompanham uma boa cerveja como a Francesinha (12€), o Bife (18€) e o Bacalhau (18€). Nas sobremesas, o Abade de Priscos é servido com uma redução de Vinho do Porto e flor de sal (9€), seguindo a receita de família do chef.

Foto Francesinha DR

“Queremos que o culto à cerveja seja o nosso verdadeiro cartão de visita, mostrando as suas diferentes facetas e capacidade de harmonização com diferentes sabores”, sugere Pedro Canha.

O Cervelogia funciona de segunda a domingo (das 12h às 19h).