Envelhecimento da pele: conheça a tecnologia que faz o relógio parar

Rugas mais vincadas, contorno de rosto menos definido, perda de volume e de densidade, ressecamento, manchas e irregularidades na pele. Se leu estes sinais e os identificou em si, isso significa que, muito provavelmente, a aparência do seu rosto está a dar mostras do avanço da idade.

E se é verdade que este é um processo natural e comum a todas as pessoas, não é menos verdade que, com os conhecimentos certos sobre os factores que contribuem para o envelhecimento da pele, bem como sobre as soluções disponibilizadas pela ciência, há muito que pode fazer para preservar as linhas do seu rosto.

Na verdade, os avanços tecnológicos têm sido de tal ordem que a simples rotina de cuidados diários oferece já a possibilidade de contribuir activamente para o rejuvenescimento da pele. É precisamente essa a solução disponibilizada pela linha Endocare Renewal, a mais recente proposta da Cantabria Labs, com retinoides na sua formulação.

Muitos factores, um efeito: pele envelhecida

Tendo sido já bastante estudado, sabe-se que o processo de envelhecimento da pele resulta da combinação de vários factores. Alguns são intrínsecos, isto é, resultam das características do organismo de cada pessoa e, por isso mesmo, são inevitáveis; enquanto outros são extrínsecos, dependem do ambiente e do estilo de vida, logo, são modificáveis. Explicando melhor, nos factores intrínsecos encontramos a predisposição genética e a idade avançada, já que ambas contribuem para a diminuição da produção de colagénio e elastina, que são proteínas fundamentais para combater a flacidez, as rugas e a perda de luminosidade da pele. Também a capacidade de regeneração celular diminui com a idade, levando a uma pele menos viçosa, da mesma maneira que as alterações hormonais, especialmente após a menopausa, podem afectar a espessura, a textura e a elasticidade da pele.

Já quanto aos factores extrínsecos, no topo da lista encontramos a exposição solar, uma vez que a radiação ultravioleta danifica as fibras de colagénio e contribui para o aparecimento de manchas. Mas também a poluição, o tabagismo e os hábitos alimentares inadequados aceleram o envelhecimento da pele.

Compreender todos estes processos é fundamental, uma vez que só assim é possível escolher os produtos mais adequados quando o objectivo passa por prevenir e atenuar os sinais do envelhecimento. É exactamente aqui que a linha Endocare Renewal se destaca. Oferece soluções que actuam nas camadas mais profundas da pele, promovendo a regeneração celular e melhorando a aparência e a saúde geral da pele.

Ao contrário de muitos produtos com retinoides, a gama Endocare Renewal minimiza os efeitos adversos que, por vezes, resultam da utilização deste ingrediente, como a irritação e descamação. Como tal, todos os produtos da linha podem ser usados no cuidado diário de peles sensíveis.

Uma rotina que protege do envelhecimento

A importância de seguir uma rotina diária de cuidados é indiscutível, especialmente (e isto é determinante) quando se usam produtos adequados à idade e ao tipo de pele. A linha antienvelhecimento Endocare Renewal é especialmente concebida para quem pretende prevenir ou atenuar os efeitos visíveis da idade no rosto, pelo que integra retinoides na sua formulação. Este é um dos activos com melhores resultados na prevenção e tratamento dos sinais que o tempo vai deixando na pele, mas esta linha diferencia-se de outros produtos com retinoides, já que foi desenvolvida de forma a minimizar possíveis irritações resultantes da utilização deste tipo de ingrediente.

É exactamente o reconhecimento da ciência e tecnologia envolvidas no desenvolvimento dos produtos que integram esta gama que leva dermatologistas de todo o mundo a recomendá-la com frequência. É o caso da RetinSphere® Technology, uma tecnologia patenteada que encapsula os retinoides, permitindo a libertação gradual dos mesmos, garantindo a máxima eficácia e reduzindo os riscos de sensibilização.

Esta linha destaca-se ainda por conter antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, protegendo a pele dos danos ambientais e prevenindo o envelhecimento precoce. Além disso, todas as fórmulas da linha combinam retinoides com agentes hidratantes, que acalmam e reparam a pele, proporcionando uma experiência de cuidado profundo e regenerador.

O que são os retinoides e para que servem? Os retinoides são derivados da vitamina A e, embora não sejam um ingrediente novo, nos últimos anos, têm sido amplamente estudados e reconhecidos como um dos mais eficazes na renovação celular e no combate ao envelhecimento da pele. A sua acção estimula a produção de colagénio e acelera a regeneração das células cutâneas, contribuindo para uma pele mais lisa, firme e luminosa. Além disso, ajudam a uniformizar o tom da pele e a reduzir manchas e imperfeições causadas pela exposição solar ou alterações hormonais.

Endocare Renewal: a gama que renova a sua pele

Esta gama é composta por quatro produtos: um creme hidratante, dois séruns e um creme de contorno de olhos.

Endocare Renewal Comfort Cream - Creme antienvelhecimento de conforto formulado com agentes hidratantes e apaziguantes, que ajudam a acalmar a pele sensível e irritada. Ideal para iniciar o cuidado de uma pele não habituada a retinoides ou para combinar com os séruns da gama.

Creme antienvelhecimento de conforto formulado com agentes hidratantes e apaziguantes, que ajudam a acalmar a pele sensível e irritada. Ideal para iniciar o cuidado de uma pele não habituada a retinoides ou para combinar com os séruns da gama. Endocare Renewal Retinol Intensive Sérum - Sérum antienvelhecimento com 0,5% de retinol puro, que promove uma renovação epidérmica intensiva. Reduz visivelmente as rugas, uniformiza a textura e o tom de pele, e reduz a flacidez.

- Sérum antienvelhecimento com 0,5% de retinol puro, que promove uma renovação epidérmica intensiva. Reduz visivelmente as rugas, uniformiza a textura e o tom de pele, e reduz a flacidez. Endocare Renewal Retinol Sérum - Sérum antienvelhecimento com 0,2% de retinol puro, que renova e rejuvenesce. Melhora os sinais globais do envelhecimento da pele.

- Sérum antienvelhecimento com 0,2% de retinol puro, que renova e rejuvenesce. Melhora os sinais globais do envelhecimento da pele. Endocare Renewal Retinol Eye Contour - Contorno de olhos com retinol, que reduz as rugas e rejuvenesce o olhar.

Marca de referência em Dermatologia

Com mais de 25 anos de existência, a Cantabria Labs é uma multinacional farmacêutica que opera na área dermatológica em mais de 85 países. Caracterizada pela forte inovação e desenvolvimento científico, é hoje uma marca de referência para dermatologistas em toda a Europa, sendo líder em Portugal, Espanha e Itália.