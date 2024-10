Enquanto o empresário Queiroz Pereira descobria que as contas do GES “não batiam certo”, o BPI apercebia-se de “grandes” riscos. Uma década volvida, o dano é de 20 mil milhões, diz Fernando Ulrich.

Já tinham passado duas horas de depoimento sobre os contornos da derrocada do Grupo e do Banco Espírito Santo (BES/GES) quando Fernando Ulrich, ex-presidente executivo do concorrente BPI, pediu desculpa à juíza pela ousadia do que iria dizer a seguir: para si, o que devia estar a ser apreciado pelo tribunal era o crime de “gestão danosa”.