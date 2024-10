Relação de Guimarães dá razão a dois estafetas e reconhece contrato com plataforma de entregas

A inspectora-geral do Trabalho, Maria Fernanda Campos, vai estar no Parlamento nesta terça-feira a pedido do Bloco de Esquerda (BE) para fazer um balanço da acção de fiscalização lançada no final do ano passado ao sector das plataformas digitais.

A lei, em vigor desde 1 de Maio de 2023, obrigava a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a desenvolver “uma campanha extraordinária e específica de fiscalização deste sector” e a apresentar um relatório à Assembleia da República. A expectativa é que esse documento seja apresentado aos deputados na reunião da Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social.

Na acção que desenvolveu ao longo do segundo semestre de 2023, a ACT identificou 2609 estafetas e enviou 884 participações ao Ministério Público para que fosse instaurada acção de reconhecimento da existência de contrato de trabalho.