Preço mediano das casas ultrapassa 1700 euros por metro quadrado pela primeira vez

O valor mediano das casas vendidas em Portugal fixou-se em 1736 euros por metro quadrado no segundo trimestre deste ano, um aumento de 6,6% em relação ao ano passado, mostram dados do INE.

O preço das casas voltou a crescer a ritmo mais acelerado, depois de um breve período de abrandamento das subidas, e superou uma nova fasquia. Este ano, e pela primeira vez desde que estes dados são recolhidos, o preço mediano de venda de habitações em Portugal ultrapassou os 1700 euros por metro quadrado.

Os dados foram publicados, nesta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no segundo trimestre deste ano, o preço mediano dos alojamentos familiares vendidos em Portugal foi de 1736 euros por metro quadrado. É um aumento de 6,6% face a igual período do ano passado e uma subida de 5,6% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Em ambos os casos, há uma aceleração evidente do crescimento dos preços.

Este movimento verificou-se em praticamente todo o território nacional, com os preços a aumentarem em 21 das 26 sub-regiões analisadas. O maior crescimento, destaca o INE, verificou-se em Visão Dão Lafões, onde os preços aumentaram em cerca de 17%.

Mas foi nas grandes cidades, sobretudo, que voltou a registar-se um crescimento significativo dos preços, numa altura em que estas zonas já têm valores muito superiores aos do resto do país. Entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, os preços de venda das casas só caíram em dois deles e o crescimento foi mais acelerado do que a nível nacional em 14 destas cidades.

Nestes municípios, o maior aumento, superior a 25%, registou-se em Barcelos, onde o preço mediano das casas permaneceu, ainda assim, abaixo da mediana nacional, nos 1412 euros por metro quadrado. Já Coimbra e Loures foram os dois municípios com mais de 100 mil habitantes onde se registou uma queda de preços, de 4,8% e 2,2%, respectivamente.

Lisboa manteve-se como o município mais caro do país para comprar casa, com um preço mediano de 4367 euros por metro quadrado no segundo trimestre, o que representa um aumento de 2,2% em relação ao ano passado. Já no Porto, o valor mediano atingiu os 3031 euros por metro quadrado, mais 6,1% do que há um ano.

Preços em Lisboa chegam a ser quatro vezes superiores

Numa análise mais fina os municípios de Lisboa e do Porto, os dados do INE mostram que os preços nestas cidades chegam, em algumas freguesias, a ser quase quatro vezes superiores aos que se registam a nível nacional.

A freguesia mais cara da capital portuguesa é a de Santo António (que abrange, por exemplo, a zona do Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade), onde o preço mediano das casas foi de 6315 euros por metro quadrado – neste caso, o INE considera o período de 12 meses terminado em Junho de 2024, e não apenas o segundo trimestre deste ano. Este valor é 3,8 vezes superior ao preço mediano de 1661 euros por metro quadrado registado a nível nacional para o mesmo período.

Também na freguesia de Marvila se registam valores superiores aos seis mil euros por metro quadrado: no final de Junho, o preço mediano era de 6044 euros por metro quadrado, 3,6 vezes mais do que a nível nacional.

No Porto, os preços são menos elevados, mas o crescimento tem sido mais significativo. No período de 12 meses terminado em Junho de 2024, os valores aumentaram quase 52% na freguesia de Campanhã e fixaram-se em 3082 euros por metro quadrado. Já na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, a mais cara deste município, os preços aumentaram em 7% e fixaram-se em 3979 euros por metro quadrado.