IAPMEI recruta mais dirigentes do sector financeiro e de gabinete ministerial

Nuno Gonçalves, actual vogal em fim de mandato, Paulo Mauritti, membro do gabinete do ministro de Economia e Carla Branco Santos, ex-quadro do Novo Banco e consultora na China Systems, são os nomes escolhidos pelo Governo para completar o elenco do conselho directivo do IAPMEI, uma das agências governamentais de maior relevância na relação com as empresas e na gestão de fundos europeus.

