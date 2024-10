À saída da audiência do julgamento do caso BES/GES, o advogado de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho, rejeitou a ideia de que o antigo banqueiro tenha tentado “comprar” a influência de Marcelo Rebelo de Sousa ao dar trabalho durante vários anos à advogada Rita Amaral Cabral, que foi namorada do actual Presidente da República e administradora não-executiva do BES.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt