Sporting reencontra o Sturm Graz, mas a luta agora é de campeões

Treze meses depois, o Sporting regressa esta noite (SPTV5, 20h) ao sul da Áustria para um duelo no qual, para ambos os lados, haverá poucos segredos. Após defrontarem-se por duas vezes no final de 2023 na fase de grupos da Liga Europa, com um saldo 100% positivo para os “leões”, Sturm Graz e Sporting estarão de novo frente-a-frente em solo austríaco. Porém, desta vez o jogo será na 28 Black Arena, a 140 quilómetros de Graz, e o patamar de exigência da prova será superior: na terceira jornada da Liga dos Campeões, a equipa de Rúben Amorim procura a segunda vitória, que a colocaria numa posição privilegiada na luta pelo apuramento para a fase seguinte.

Os pontos em comum entre Sturm Graz e Sporting são significativos. Com o estatuto de campeões nos seus países após contrariarem na última época o favoritismo da concorrência interna – após dez títulos consecutivos do Red Bull Salzburg, o Sturm Graz arrecadou a Bundesliga austríaca pela quarta vez - e com dois treinadores - Christian Ilzer e Rúben Amorim - com personalidades fortes e influência inequívoca nas suas equipas, Sturm Graz e Sporting terão, quando se defrontarem nesta terça-feira em Klagenfurt, problemas no centro da defesa: o internacional suíço Gregory Wüthrich é baixa por lesão nos austríacos; Eduardo Quaresma e Diomande não serão opção nos sportinguistas.

Todavia, as semelhanças entre os campeões da Áustria e de Portugal não se ficam por aqui. Se no Sporting é reconhecida a influência que uma dupla nórdica (Morten Hjulmand e Viktor Gyökeres) tem no rendimento da equipa de Amorim, o plano de jogo de Christian Ilzer tem, igualmente, uma forte marca de um país do Norte da Europa.

Apostando quase sempre num 4x3x3, Ilzer, que está no comando do Sturm Graz desde 2020/21, privilegia uma estratégia alicerçada numa defesa sólida, marcações agressivas e transições rápidas, em que o trio de ataque tem um papel fulcral. E é aqui que surge o importante toque nórdico no clube de Graz.

Se no Sporting o sueco Gyökeres é a grande figura, no Sturm Graz o jogador em destaque é Mika Biereth. Nascido em Londres há 21 anos, o ponta-de-lança da equipa austríaca é filho de pai dinamarquês e de mãe bósnia, e, embora tenha feito a formação entre dois dos principais clubes da capital inglesa (Fulham e Arsenal), Biereth optou por representar a Dinamarca, onde soma dois golos em sete jogos pela selecção de sub-21.

Porém, é em Graz que Biereth começa a ganhar uma projecção que o coloca no radar de muitos dos grandes clubes europeus: o internacional dinamarquês leva oito golos em dez jogos na Liga austríaca. E, para isso, tem contado com o precioso auxílio de outro jovem dos sub-21 da Dinamarca – o extremo William Boving (um golo e quatro assistências).

Perante este cenário, Rúben Amorim, na antecipação da partida, salientou que o rival mantém "a identidade" e o treinador da época passada, com um upgrade: “Melhoraram na posse de bola. O avançado [Biereth] tem muito boas características e é muito bom, tornando a equipa mais perigosa. Também têm um médio que está emprestado pelo Brighton [Yalcouyé] que também deu uma dimensão diferente. Acho que é muito por aí que passa a maior posse de bola do adversário. São muito intensos, vão criar-nos dificuldades na bola parada.”

Amorim desvalorizou ainda as duas derrotas dos austríacos até ao momento na Liga dos Campeões, referindo que o desaire frente ao Club Brugge resultou de “um jogo muito dividido”. “Não olhamos para o resultado, olhamos para a característica dos jogadores, para aquilo que fizeram. Têm uma sequência de vitórias no campeonato que lhes dá muita confiança”, analisou.

Apesar de destacar os pontos fortes do adversário, o treinador do Sporting não deixou dúvidas de que a sua equipa jogará na Áustria para conquistar os três pontos: "Nós queremos muito ganhar, temos essa obrigação de lutar pela vitória e é isso que vamos fazer. É muito importante ficar mais perto dos pontos que precisamos para passar à próxima fase. Portanto, esse é o objectivo."