Real Madrid esteve perto do KO, mas evitou nova derrota

Durante 60 minutos, uma segunda derrota consecutiva do Real Madrid na Liga dos Campeões, feito pouco comum na história dos madridistas, pareceu quase uma inevitabilidade, mas na reedição da final da Liga dos Campeões de 2023/24, os detentores do título voltaram a derrotar o Borussia Dortmund. Na capital espanhola, o Borussia Dortmund esteve a vencer até ao minuto 60, mas saiu da capital espanhola goleado, por 5-2. Em França, o Paris Saint-Germain voltou a fraquejar: os parisienses não conseguiram vencer no Parque dos Príncipes o PSV.

Duas derrotas consecutivas do Real Madrid de Carlo Ancelotti é algo que apenas foi visto pela última vez em 2021/22 - desaires frente ao Chelsea e Manchester City -, mas não evitou que os “merengues” nessa temporada conquistassem no Stade de France, em Paris, mais um título europeu. Porém, duas derrotas consecutivas numa fase inicial da Liga dos Campeões é uma mancha que os madridistas não estão habituados, mas que pareceu uma inevitabilidade.

Quatro meses depois de Real Madrid e Borussia Dortmund lutarem em Wembley pelo mais importante título europeu de clubes, os alemães conseguiram estar a vencer por 2-0 no Santiago Bernabéu, mas com golos de Rudiger (60’), Vinicius (62’, 86’ e 90’+3’) e Vasquez (83’), os madridistas somaram o sexto ponto na Champions.

Já em Paris, a melhor entrada em campo dos forasteiros não evitou que um dos candidatos a vencer a prova voltasse a tropeçar. Com João Neves e Nuno Mendes a titular – Vitinha entrou aos 59’ -, o PSG viu-se em desvantagem aos 34’ – golo de Lang -, mas evitou a derrota frente ao PSV com um golo de Hakimi, aos 55’.

A goleada da noite surgiu bem próximo de solo francês e teve como protagonista, pela negativa, o Estrela Vermelha, o primeiro rival do Benfica esta época na Liga dos Campeões. No Stade Louis-II, os sérvios ainda ofereceram réplica na primeira parte, mas depois de perder por 4-0 em Milão frente ao Inter, saíram do Mónaco novamente goleados (5-1).

Em San Siro, Paulo Fonseca ganhou um novo balão de oxigénio ao somar a primeira vitória. Com Rafael Leão em campo na primeira hora de jogo, o AC Milan derrotou o Club Brugge, por 3-1, com Tijjani Reijnders em destaque: o internacional neerlandês marcou os dois golos que garantiram a vitória dos milaneses. O jogo ficou marcado pela entrada em campo aos 75’ de Francesco Camarda. O avançado, com 16 anos 226 dias, tornou-se no mais jovem italiano a jogar na Champions.

Ainda em Itália, uma das surpresas da noite chegou de Turim onde a Juventus – Francisco Conceição foi titular e foi substituído aos 55’ -, perdeu frente ao Estugarda (1-0).