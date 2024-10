Accionistas da SAD do V. Guimarães aprovam contas com prejuízo de 14,7 milhões

Os accionistas da SAD do Vitória de Guimarães, responsável pela equipa que compete na I Liga portuguesa de futebol, aprovaram na segunda-feira o relatório e contas da temporada 2023/24, que apresenta um prejuízo de 14,7 milhões de euros.

Numa assembleia geral de accionistas em que esteve representado 97% da SAD, decorrida no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, o documento referente à temporada anterior foi aprovado por maioria.

Depois do prejuízo de 13,7 milhões de euros na temporada 2021/22 e do lucro de 1,74 milhões em 2022/23, as contas da SAD regressaram ao "vermelho", numa época em que os rendimentos totais foram de 21,9 milhões de euros e os gastos totais de 28,2, o que resultou num saldo operacional negativo de 6,3 milhões de euros, agravado para os 14,7 por juros, impostos, amortizações e depreciações.

Os proveitos totais diminuíram 41% entre 2022/23 e 2023/24, de 37,2 para 21,9 milhões, muito em virtude da quebra de receita nas transferências de jogadores, dos 23,2 milhões para os 8,4.

A quantia respeita às saídas de André Amaro, Daniel Silva, Nélson da Luz e Alisson Safira durante a época 2023/24 e ao bónus associado a Tapsoba, Aziz, Lyle Foster e Noah Holm, futebolistas transferidos em épocas anteriores.

Já os gastos totais cresceram 10,8%, dos 25,4 para os 28,2 milhões de euros, fruto das subidas nos gastos com pessoal, de 15,6 para 16,9 milhões, nos fornecimentos e serviços externos, de 7,4 para 7,6 milhões e em "menos-valias" de vendas e rescisões de jogadores, de 1,2 para 1,7 milhões.

Essa verba enquadra perdas associadas às saídas dos atletas Matous Trmal, Nicolas Tié, Hélder Sá, Matheus Índio, Alberto Soto e André Silva, avançado que rumou aos brasileiros do São Paulo em Março de 2024, após marcar 19 golos em 60 jogos oficias pelos vitorianos.

O relatório e contas mostra ainda que a SAD vitoriana terminou a época 2023/24 com um capital próprio negativo de 31 milhões de euros, fruto de um activo de 35,8 milhões e de um passivo 67 milhões, valor esse que cresceu 27% em relação ao final de 2022/23, quando era de 53 milhões.

Na sexta-feira, os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram, em assembleia geral ordinária, o relatório e contas do clube para 2023/24, que apresenta 1,13 milhões de euros de prejuízo.