Quarta na TV: Abaixo o Amor, Jackie Chan e terror com Ryan Murphy

CINEMA

Infiltrado

Star Movies, 15h09

Em 2006, Spike Lee fez este thriller assente num assalto a um banco e com referências ao clássico dos anos 1970 Um Dia de Cão, de Sidney Lumet. Um grupo prepara o assalto perfeito, a obra-prima de um génio da arte de roubar: o assalto a um grande banco de Nova Iorque. Mas, no seio do bando, será que cada um dos envolvidos é aquilo que aparenta ser? Denzel Washington é o polícia num jogo do gato e do rato com o ladrão (Clive Owen). Jodie Foster é uma misteriosa mulher que se mete entre os dois. No elenco, ainda Christopher Plummer, Chiwetel Ejiofor, Waris Ahluwalia ou Willem Dafoe. A música é de Terence Blanchard.

Abaixo o Amor

Nos Studios, 16h40

Barbara Novak (Renée Zellweger) causa sensação em Nova Iorque quando escreve um manifesto pró-feminista a que chama Abaixo o Amor e em que diz não ao amor e sim à carreira, ao poder e ao sexo. Mas quando o livro se torna um dos best-seller do momento, Barbara torna-se o alvo de Catch, um jornalista (Ewan McGregor) que está disposto a tudo para deitar abaixo as teorias da feminista. Um pastiche carinhoso das comédias românticas sem sexo dos anos 1960 protagonizadas por actores como Doris Day ou Rock Hudson, este filme foi assinado em 2003 por Peyton Reed, realizador que viria anos depois a tomar conta da saga de super-heróis Ant-Man.

O Incorruptível

Cinemundo, 20h50

Em 1985, Jackie Chan co-escreveu, realizou e protagonizou (além de ter escrito e interpretado a canção dos créditos finais) esta comédia de acção de Hong Kong, o primeiro filme da célebre saga Police Story, que deu origem a três sequelas e vários outros filmes. Chan é Chan Ka-Kui, um polícia que é acusado de homicídio depois de prender um poderoso traficante de droga. O filme conta com algumas das lutas e peripécias mais influentes (gente como Sylvester Stallone idolatrava Chan na década de 1980) que o actor, que é herdeiro de Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin, fez no cinema, tanto em termos de acção quanto de comédia física.

SÉRIES

Grotesquerie

Disney+, streaming

Estreia. O prolífico Ryan Murphy, o responsável por séries como American Horror Story e um dos maiores produtores televisivos da actualidade, tem nova série de terror, co-criada pelo próprio, o também dramaturgo Jon Robin Baitz e Joe Baken. Centra-se numa detective da polícia interpretada por Niecy Nash-Betts, que se junta a uma freira (Micaela Diamond) para desvendar o que está por detrás de uma série de crimes horrendos que se passam à volta de ambas.

Os Simpsons

Disney+, streaming

Estreia. Datada do ano passado, esta é a 35.ª temporada da série animada criada por Matt Groening em 1989. Tem, ao todo, 18 episódios, com vozes convidadas de gente como Kerry Washington, Dick Van Dyke, Christiane Amanpour, Elizabeth Banks, Ken Burns, Peter Jackson, Kylie Jenner, Megan Mullally, Belle & Sebastian, Taika Waititi, Ken Marino, Amanda Seyfried, Matt Berry, Rachel Bloom ou Jason Mantzoukas.

O Desaparecimento de Kimmy Diore

Disney+, streaming

Estreia. Esta série francesa de seis episódios assinada por Judith Havas e Victor Rodenbach investiga, como o nome indica, o rapto de uma criança de seis anos chamada Kimmy Diore, que desapareceu à luz do dia. Géraldine Nakache é Sara Roussel, uma detective que está à frente do caso.

DOCUMENTÁRIOS

A Paixão pelos Leilões

RTP2, 22h55

Neste documentário francês dividido em duas partes datado de 2022 olha-se para o mundo dos leilões, que, no ano anterior, em França renderam quatro mil milhões de euros, um novo recorde. Os realizadores Camille Robert e Jacques Plaisant partem de leilões em Paris, Nova Iorque e noutros locais para examinar o fenómeno.

A Odisseia de Fernão de Magalhães

RTP1, 00h15

Datada de 2022, esta série documental francesa realizada por François de Riberolles já tinha passado na RTP entre o final desse ano e o início de 2023, e agora volta ao canal público. Conta, com um misto de imagem real e animação, a história da viagem de Fernão de Magalhães, feita há 500 anos.