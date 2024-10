O Escritaria, em Penafiel, vai ser esta semana a casa de Arnaldo Antunes

Há já alguns anos era intenção do Escritaria, que já foi dedicado a portugueses como António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Miguel Sousa Tavares ou Miguel Esteves Cardoso e a africanos como Mia Couto ou Pepetela, homenagear um autor vivo da língua portuguesa que viesse do Brasil. Por isso, a 17.ª edição do evento, que até domingo acontece em Penafiel, homenageia o músico, compositor, poeta e artista visual brasileiro Arnaldo Antunes, que está muito grato e lisonjeado com o convite.

