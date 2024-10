Colecção de moedas da Monnaie de Paris homenageia Camões

Aniversário dos 500 anos do nascimento do poeta português serve de mote a edição especial da Casa da Moeda francesa.

O poeta Luís de Camões é celebrado, por ocasião do seu 500.º aniversário, pela Casa da Moeda francesa, que realizou uma colecção de três moedas temáticas evocativas do autor de Os Lusíadas.

"Tendo em conta que 2024 é o ano das comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta português, [a Monnaie de Paris] decidiu lançar uma colecção que vem homenagear o poeta lusitano", afirmou, em comunicado, a embaixada de França em Lisboa.

"A Monnaie de Paris celebra a literatura portuguesa com Luís Vaz de Camões, poeta do século XVI, considerado uma das figuras literárias mais importantes da língua portuguesa. A sua obra mais famosa é a epopeia poética Os Lusíadas, que relata as aventuras dos exploradores portugueses e celebra a grandeza da sua nação", lê-se no mesmo documento.

"A face da moeda apresenta Luís Vaz de Camões de perfil, rodeado de ondas e mar. São muitos os símbolos que remetem para as suas aventuras marítimas: a gorgeira e o seu cabelo transformado em ondas, o veleiro no horizonte, a caravela à sua direita. A caravela com a Cruz da Ordem de Cristo, símbolo da nação portuguesa, assim como um emblema constituído por uma pena e uma espada, evocando os dezasseis anos que o autor passou no mar a viajar pelo Oriente. O olho direito, que perdeu numa batalha em Marrocos, aos 23 anos, está fechado", lê-se no mesmo documento.

"O reverso é comum a toda a série intitulada: L'Art de la Plume [A Arte da Pena]", acrescenta-se no mesmo texto, que não adianta a autoria das moedas.

Serão produzidas três moedas, com os valores de 20 euros, em 50 e 200 euros, em ouro. A colecção é apresentada na próxima segunda-feira, às 10h, na embaixada de França em Lisboa.