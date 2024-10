Saiba mais sobre os Nobel de 2024 em dois colóquios com investigadores portugueses

A Academia das Ciências de Lisboa organiza esta terça e quarta-feiras dois colóquios com especialistas portugueses que vão discutir as contribuições dos galardoados com os prémios Nobel de 2024. Os colóquios começam às 15h, indo até às 17h, e além de presenciais podem também assistir-se via Zoom.

Nesta terça-feira (22 de Outubro), estarão em discussão os prémios Nobel da Medicina, Física e Química. No que diz respeito ao Nobel da Medicina ou Fisiologia, estarão a aprofundar as razões deste prémio duas investigadoras: Cecília Arraiano (do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa e membro da Academia das Ciências de Lisboa) e Cecília Rodrigues (da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa).

Seguir-se-á, pela parte do Nobel da Física, Mário Figueiredo (do Instituto Superior Técnico e membro da Academia das Ciências de Lisboa) e João Seixas (também do Instituto Superior Técnico). Por fim, o Nobel da Química será escalpelizado por Maria João Ramos (da Universidade do Porto e membro da Academia das Ciências de Lisboa) e Carlos Geraldes (da Universidade de Coimbra e membro da Academia das Ciências de Lisboa).

Na quarta-feira (23 de Outubro) será a vez de olhar para os prémios Nobel da Literatura, Paz e Economia. Sobre o Nobel da Literatura, falará José Manuel Mendes (da Associação Portuguesa de Escritores e membro da Academia das Ciências de Lisboa).

Já o Nobel da Paz será analisado por Viriato Soromenho Marques (da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro da Academia das Ciências de Lisboa) e por Adérito Vicente (da Universidade Lusíada do Porto). Por último, sobre o Nobel da Economia recairão os olhares de Susana Peralta (da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e membro da Academia das Ciências de Lisboa) e de Jorge Braga de Macedo (membro da Academia das Ciências de Lisboa).