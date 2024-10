Dessalinizadora do Algarve avança “sem complexos” ambientais

Transvase do Guadiana para as barragens do Algarve e dessalinizadora, duas obras que, confia o primeiro-ministro, vão garantir o abastecimento de água a uma região em seca crónica.

A construção da dessalinizadora e a ligação do sistema de barragens do Algarve no Pomarão (junto ao rio Guadiana, no Alentejo) vão criar as condições para que a região possa continuar o crescimento que evidencia, defende esta terça-feira o primeiro-ministro. “Tem sido uma preocupação deste Governo retirar alguns complexos que a nossa sociedade ainda tem, a propósito da correlação entre a coesão ambiental e a sustentabilidade”, afirmou Luís Montenegro, em Albufeira, após a assinatura do contrato para a construção da dessalinizadora, um equipamento contestado pelos ambientalistas.

A construção desta infra-estrutura, em Albufeira, a partir da água retirada do mar ao largo da praia da Falésia, representa um investimento próximo dos 108 milhões de euros. O início do funcionamento do equipamento está previsto para Agosto de 2026, seguindo-se um período experimental que se prolonga até três anos. O consórcio luso-espanhol de empresas que vai construir a dessalinizadora irá também ser responsável pela "exploração do empreendimento por um período de três anos" depois de a obra estar concluída, segundo a Águas do Algarve.

Segundo foi lembrado na sessão desta terça-feira, o transvase representa um reforço complementar de 30 hm3/ ano para a região do Algarve. Por outro lado, espera-se que a dessalinizadora debite um caudal máximo de 16 hm3/ano ( que representa 20% do consumo de água na região).

O lançamento da obra teve por base uma resolução do Conselho de Ministros, determinando que a título excepcional - atendendo à seca estruturante com que a região se confronta - a empresa Águas do Algarve teria poderes para tomar posse administrativa dos terrenos onde vai ser instalada a central, mesmo contra a vontade dos proprietários. Na passada segunda-feira, soube o PÚBLICO, deu entrada uma acção no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Loulé contestando a decisão governamental.

A dessalinizadora já tinha sido contestada em tribunal pelos donos do terreno. A construção da dessalinizadora do Algarve suporta-se num projecto “baseado numa mentira”, alegavam os proprietários do terreno onde está previsto instalar o equipamento. A sociedade Seacliff – Compra e Venda de Imóveis, por se sentir lesada – mas, também, invocando o interesse público – deu entrada no Tribunal Administrativo de Loulé com uma acção administrativa para impugnação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no passado dia 3 de Abril. Os impactes previstos, referem os queixosos, estão “mal estudados” ou “não foram estudados”.

A água é de todos

Durante os próximos dois dias, o tema da água vai dominar as agendas politicas. Esta terça-feira foi a assinatura do contrato de concepção, construção e exploração da dessalinizadora, e quarta-feira em Faro decorre uma cimeira ibérica que junta os primeiros-ministros de Portugal e Espanha com o tema central da gestão da água que une estes dois países.

A ligação do sistema de barragens do Algarve ao Guadiana, no Pomarão, é apenas uma das partes do plano que Montenegro pretende que seja mais abrangente. O objectivo, sublinhou, é “assegurar a boa governança da gestão da água”, concretizando promessas nem sempre cumpridas.

Na sede da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em Albufeira, Luís Montenegro traçou um quadro para o futuro optimista, prevendo que o Algarve poderá prosseguir com o desenvolvimento do turismo, agricultura, sem colocar em causa o abastecimento à população residente. No actual contexto, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outros fundos, anunciou, permitem fazer os investimentos necessários para dispor de 69 hm3/ano de água disponível, o equivalente aos gastos médios da região.

Porém, sublinhou, “é preciso ter uma gestão responsável e diminuir o desperdício [perdas] na rede de distribuição”. Por último, o primeiro-ministro falou para “aqueles que ficam agarrados aos bairrismos mais exacerbados”, lembrando que a “água é propriedade de todos” e não apenas do sítio onde se localizam as nascentes ou barragens. E aos ambientalistas, o recado mais evidente: “Temos de considerar todos os interesses, e aqueles que tendem a privilegiar só um deles estão errados é preciso dizer-lhes olhos nos olhos que estão errados. Despreocupação ambiental também está errada.”