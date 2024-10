Técnicos do INEM fazem greve às horas extra a partir de 30 de Outubro por tempo indeterminado

Os técnicos de emergência pré-hospitalar, responsáveis pelo atendimento das chamadas de emergência de saúde e fundamentais para o funcionamento de vários meios de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), marcaram uma greve às horas extras já a partir de 30 de Outubro e por tempo indeterminado. A paralisação foi agendada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (STEP) que divulgou esta segunda-feira um pré-aviso de greve apresentado há mais de uma semana.

Estão também previstas manifestações públicas, com a primeira a ser convocada para o início da discussão da proposta de lei de Orçamento de Estado para o próximo ano.

“Volvidos mais de seis meses da tomada de posse do actual Governo, apesar de a ministra da Saúde ter reconhecido na Assembleia da República que o ordenado destes profissionais era ‘miserável’, continuamos sem soluções que visem dignificar os técnicos de emergência pré-hospitalar bem como a emergência médica, que continua a afundar-se sem medidas ou soluções concretas”, lê-se num comunicado, divulgado esta segunda-feira por aquele sindicato.

A nota recorda que, dos 1480 técnicos de emergência previstos no quadro do INEM, apenas estão preenchidos "pouco mais de 700 lugares". E sublinha: "O atraso na resolução destes e outros constrangimentos na emergência médica em Portugal custam vidas aos portugueses. Os portugueses não podem esperar. Para muitos é já tarde demais".

Facto é que, neste momento, o trabalho suplementar dos técnicos de emergência é fundamental para o funcionamento diário do INEM e mesmo com ele há ambulâncias paradas fruto da falta destes profissionais.

Neste momento, está a decorrer um concurso para ocupar 200 vagas, mas o presidente do STEP, Rui Lázaro, teme que o recrutamento não surta "grande efeito se não for combatida desde já a elevada taxa de abandono que assola esta profissão". O dirigente sindical diz mesmo que se não houver uma alteração nos índices remuneratórios da carreira e se esta não for tornada atractiva muitos dos candidatos não vão chegar a entrar nos quadros do INEM. "Fazem os primeiros seis meses de formação e rescindem durante esse período", explica Rui Lázaro.

O presidente do STEP adianta que houve em Junho uma reunião com a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e que, em Setembro, o sindicato insistiu com a ministra da Saúde para saber se havia novidades. "Recebemos este mês uma resposta do gabinete da ministra a dizer que não estava prevista nenhuma alteração para este ano e que eventualmente haveria uma em 2025", conta Rui Lázaro. O sindicato não gostou da resposta e avançou novamente para o protesto.