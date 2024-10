Homem morre no hospital depois de baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura

Um homem de 43 anos morreu no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter sido baleado por agentes da PSP, na madrugada desta segunda-feira, noticiou a CNN e o PÚBLICO confirmou. Os disparos ocorreram no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, na sequência de uma perseguição.

Em comunicado, a PSP explicou, através do Comando Metropolitano de Lisboa, que o episódio ocorreu pelas 5h43, quando agentes desta força de segurança procederam à intercepção de um indivíduo que momentos antes se havia colocado em fuga da polícia.

Segundo a PSP, minutos antes, “na Avenida da República, na Amadora, o suspeito ao visualizar uma viatura policial encetou fuga para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura, também, na Amadora, e no interior do bairro, o condutor entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas, tendo o veículo em fuga ficado imobilizado”.

Refere a PSP que, “na rua principal do referido bairro, quando os polícias procediam à abordagem do suspeito, o mesmo terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca, tendo um dos polícias, esgotados outros meios e esforços, recorrido à arma de fogo e atingido o suspeito”.

As circunstâncias dos disparos serão apuradas “em sede de inquérito criminal e disciplinar”, sublinha a PSP no mesmo comunicado.

De acordo com a PSP,” o suspeito, de 43 anos de idade, foi prontamente assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier. Segundo informação da unidade hospitalar, o suspeito, lamentavelmente e apesar da pronta assistência médica, terá falecido pelas 6h20”.

No mesmo comunicado, a PSP informa que já foi dado conhecimento desta situação ao Ministério Público e à Polícia Judiciária que se deslocou ao local da ocorrência. “Foram realizados procedimentos de preservação e de gestão do local do crime e seguir-se-ão outras diligências investigatórias junto dos polícias da PSP e de testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência”, lê-se, no comunicado onde a PSP acrescenta que “lamenta o desfecho deste incidente, endereçando as condolências à família e amigos do cidadão falecido”.