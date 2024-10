Mãe e criança atropeladas por um carro desgovernado junto a escola em Braga

Uma criança e a mãe foram atropeladas por um carro desgovernado na manhã desta segunda-feira à porta da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de São José de São Lázaro, no centro de Braga.

Fonte da Cruz Vermelha explicou ao PÚBLICO que se tratou de um acidente com um "carro eléctrico que começou a andar sozinho". O alerta para o ocorrido foi dado às 9h e a criança e a mãe, feridas sem gravidade, foram transportadas para o Hospital de Braga. Estão estáveis e deverão ter alta ainda esta segunda-feira.

Segundo a PSP, “o veículo despistou-se” e embateu contra as vítimas, que seguiam no passeio. A condutora foi identificada no local do acidente pela PSP, escreve a Lusa.

Entre Janeiro e Maio desde ano, 2114 peões foram atropelados, mais 148 do que no mesmo período de 2023, segundo os números revelados em Agosto pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Por outro lado, face a 2019, registou-se uma redução de 13,3% nas vítimas mortais e de 7,7% nos feridos graves.