Ex-director interino da cadeia de Vale de Judeus vai ser alvo de um inquérito disciplinar

Nove procedimentos disciplinares. Eis o que decidiram a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Maria Clara Figueiredo, depois de receber o relatório do Serviço de Auditoria e Inspecção da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) sobre a evasão de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.

A ministra já dissera que a fuga dos cinco reclusos resultara “de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis”. E admitira que o vazio na direcção poderia ter pesado.

O Estabelecimento Prisional do Vale de Judeus estava sem director desde Junho – José Ribeiro Pereira reformara-se a 1 de Julho e só no dia 19 de Setembro foi nomeado Carlos Moreira, que estava à frente do Estabelecimento Prisional (EP) da Carregueira e antes estivera no EP do Linhó, no EP de Pinheiro da Cruz e no EP de Olhão.

O ex-director interino responderá “por violação dos deveres gerais de prossecução do interesse público, zelo e lealdade”. “Não zelou pelo cumprimento das orientações em matéria de vigilância e segurança, nomeadamente, na homologação das escalas”, informa o gabinete da ministra da Justiça, em comunicado.

Na instauração de procedimentos disciplinares ao chefe da guarda prisional e aos sete guardas prisionais acresce “violação de certos deveres especiais”. Ao chefe dos guardas cabia determinar “a escala da vigilância (física e por vídeo) aos pátios interiores”. E os guardas em causa “não cumpriram várias instruções, incluindo escritas”. “Esses incumprimentos resultaram na falta de escrupulosa vigilância presencial e videovigilância, o que facilitou a fuga dos reclusos e impediu a sua detecção atempada.”

O gabinete da ministra dá ainda conta da abertura de um inquérito autónomo ao comissário do estabelecimento prisional por duas ordens de razões: “falta de concretização de uma medida de segurança e sobre uma situação de absentismo prolongado”.

Também poderá vir a haver militares da Guarda Nacional Republicana visados. O ministério remeteu às entidades competentes “certidão das partes relevantes do relatório para apuramento de responsabilidades disciplinares sobre as condições em que foram cedidas, sem autorização, as imagens” à comunicação social.

O Governo aponta ainda para a Direcção dos Serviços de Segurança, referindo “um inquérito autónomo para avaliar o seu funcionamento e a capacidade de resposta a situações desta natureza”.

Quando foi à Assembleia da República, Rita Júdice revelou que tinha pedido à Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça uma auditoria aos sistemas de segurança de todos os 49 estabelecimentos prisionais e ordenado uma "auditoria de gestão" do sistema prisional. E afirmou que não hesitaria em avançar com "processos disciplinares ou penais” que se revelassem necessários.

Há uma investigação de natureza criminal a cargo da Polícia Judiciária. Para já, as autoridades só conseguiram localizar um dos evadidos. Fábio Loureiro foi detido por volta das 22h de 7 de Outubro, em Tânger, pelas autoridades marroquinas em colaboração com as autoridades espanholas e em estreita articulação com a Polícia Judiciária.