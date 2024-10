Currículos escolares vão ser revistos, mas ministro admite que a disciplina de Cidadania continue

Para o ministro da Educação, a continuidade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que o Governo diz querer libertar “de projectos ideológicos”, não estará em causa, mas deverá ser alterada porque há matérias que "não são consensuais" e têm gerado desconforto nalgumas famílias.

"O que o primeiro-ministro disse ontem foi aquilo que já tinha sido anunciado. O Governo está a fazer uma revisão das aprendizagens essenciais. A disciplina de Cidadania será uma delas. Não está em causa a manutenção da disciplina, a não ser que a avaliação nos surpreenda muito, mas há matérias, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade, que têm suscitado algumas questões e que não têm sido consensuais, por exemplo a área da educação sexual", disse Fernando Alexandre, no final da primeira reunião negocial com os sindicatos sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente.

No domingo, no discurso de encerramento do congresso do PSD, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, elegeu a revisão desta disciplina como uma das próximas prioridades do Governo, de modo a “reforçar o cultivo dos valores constitucionais” e a libertá-la “das amarras a projectos ideológicos e de facção”. E foi prontamente ovacionado pelos presentes.

Em reacção a este anúncio, o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), Filinto Lima, disse não ver nenhum problema no que é ensinado actualmente e que “a disciplina de Cidadania não é um problema nas escolas", mas sim "um problema dos políticos".

Esta segunda-feira, Fernando Alexandre procurou justificar a decisão."Diria que não é o tema mais importante do nosso sistema educativo, mas tem gerado ruído e isso gera algum mal-estar em algumas famílias. Devemos estar atentos ao que a avaliação nos vai dizer. Se não é consensual, quando estamos a falar de crianças de idades logo a partir do pré-escolar, obviamente todas as matérias têm de ser analisadas com muito cuidado", sublinhou o governante, considerando contudo que a disciplina de Cidadania "tem conteúdos muito importantes na formação das crianças".

Questionado sobre se há queixas concretas por parte de encarregados de educação sobre os conteúdos leccionados na disciplina, Fernando Alexandre apenas disse que "há exemplos de matérias que foram leccionadas e que precipitam dúvidas aos pais", mas não conseguiu dar nenhum.

Esta área (só nos 2.º e 3.º ciclos do básico, ou seja, do 5.º ao 9.º ano, é que a cidadania existe como disciplina autónoma) começou a ser leccionada nas escolas no ano lectivo de 2018/2019, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), que “integra um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses”.

Na prática, há três grandes grupos de temas que devem ser abordados em Cidadania e Desenvolvimento durante toda a escolaridade obrigatória — os do segundo grupo devem ser trabalhados, pelo menos, em dois ciclos do ensino básico.

O primeiro grupo de temas diz respeito aos direitos humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade), à igualdade de género, à interculturalidade (diversidade cultural e religiosa), ao desenvolvimento sustentável, à educação Ambiental e à saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico). No segundo grupo, está a sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva), os media, as instituições e participação democrática, a literacia financeira e educação para o consumo e a segurança rodoviária. E no terceiro grupo está o empreendedorismo, o mundo do trabalho, a segurança, defesa e paz, o bem-estar animal ou o voluntariado.

De acordo com o ministro, os currículos escolares estão a ser avaliados por uma "equipa de peritos" e a avaliação deverá estar concluída "em Abril, Maio" do próximo ano. Por agora, ainda não se sabe se as alterações que decorrerem dessa avaliação terão já efeitos no próximo ano lectivo.