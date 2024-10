Contratos de associação para o pré-escolar bem recebidos pelos privados. Solução tem de ser “estável”, avisam

Possibilidade foi avançada no congresso do PSD este domingo, mas associações dizem que precisam de saber como será aplicada. Último balanço mostrou 20.262 crianças a aguardar vaga no pré-escolar

O anúncio do primeiro-ministro Luís Montenegro, no congresso do PSD, este domingo, de que o Governo pretende alargar os contratos de associação ao pré-escolar, “para garantir a universalidade do acesso”, está a ser bem recebido pelos representantes dos sectores privados e cooperativo, mas com algumas cautelas, já que tudo o resto está por saber. A forma como será aplicado é considerada essencial, para garantir que a medida terá sucesso.