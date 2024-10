Agentes da Polícia Municipal envolvidos em rede de prostituição indiciados por 11 crimes

Os dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao serviço da Polícia Municipal de Lisboa que foram detidos no âmbito de uma operação que desmantelou uma pequena rede de prostituição estão indiciados por 11 crimes, incluindo oito de tráfico de pessoas, dois de lenocínio e um de abuso de poder. A mulher portuguesa, mas de origem brasileira, suspeita de gerir a rede está indiciada por crimes idênticos, com excepção do de abuso de poder. Os dados constam do despacho de indiciação do processo, em que se refere que os agentes recebiam como “contrapartida pela sua conduta” favores sexuais sem que tivessem de pagar.

