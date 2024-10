Empresa caça talentos brasileiros em Portugal para trabalhar nos Estados Unidos

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A busca por talentos no mundo está acelerada, sobretudo, nos Estados Unidos, onde a escassez de mão de obra qualificada é enorme. Ciente desse quadro, a empresa Alfa —Alexandre Law Firm Associates abrirá um escritório em Lisboa, entre o fim de dezembro e início de janeiro, para garimpar profissionais brasileiros e portugueses que desejem desenvolver carreira no mercado norte-americano. Há três áreas que lideram o interesse: saúde (médicos e enfermeiros), tecnologia e engenharia.

Chefe da área de negócios da Alfa, Paula Kasparian ressalta que os Estados Unidos têm recrutado esses profissionais altamente qualificados por meio do visto EB-2 NIW, que vem acompanhado do desejado green card para toda a família e da possibilidade de nacionalidade americana após cinco anos de residência no país. “Mas não se trata de um processo fácil. A seleção é muito rigorosa, com várias exigências. A avaliação toda pode levar até dois anos e meio”, diz.

Há, ainda, o custo para se adequar às regras do visto e da assessoria, que chega a 20 mil dólares (R$ 114 mil ou 19 mil euros). “São vários os documentos exigidos e tem todo o trabalho de preparação dos candidatos para o processo”, afirma Paula. Segundo ela, são elegíveis ao visto norte-americano profissionais com diploma universitário, bacharelado e, no mínimo, cinco anos de experiência, e técnicos com ao menos 10 anos de atividade comprovados na área. “Para as áreas com maior demanda, estão estendendo o tapete vermelho”, avisa.

Pesam, ainda, na seleção, licença profissional, vínculos a associações ou organizações de classe e reconhecimento profissional, como prêmios. “Todas as informações são formatadas de acordo com as exigências do governo norte-americano. Além disso, é importante provar o que se fará nos Estados Unidos para contribuir com o país. Estamos falando de algo robusto, que envolvem documentos, tempo de preparo e estratégias de apresentação”, explica a executiva. “Os Estados Unidos estão realmente priorizando atração de conhecimento”, acrescenta.

Ela afirma que muitos brasileiros se mudaram para Portugal, deixando de lado o sonho de ir para os Estados Unidos, devido às facilidades da língua e à proximidade cultural, mas acabaram se decepcionando com os baixos salários pagos em território luso. "Esses talentos podem retomar, agora, o desejo de se viver nos EUA em condições bem favoráveis", destaca.

Processo robusto

Paula ressalta que os brasileiros já são o terceiro grupo que mais se candidata ao visto EB-2 NIW, atrás de chineses e indianos. “No caso dos brasileiros, porém, quando selecionados, os green cards são emitidos 45 dias depois da chegada ao país. Para os chineses, isso pode levar até 10 anos”, detalha. Ela conta que, dos escolhidos pela imigração norte-americana, há profissionais da área de tecnologia ganhando 200 mil dólares (R$ 1,5 milhão ou 190 mil euros) por ano. Há enfermeiros com salário mensal de 20 mil dólares (R$ 114 mil ou 19 mil euros).

É importante lembrar, porém, que o custo de vida nos Estados Unidos é elevadíssimo. “Portanto, é preciso estar atendo a isso. Mas estamos falando de um mercado para se ganhar dinheiro e formar uma boa poupança para garantir um futuro melhor, talvez, em outro país menos caro”, assinala. “Vemos ótimas oportunidades para quem pensa em viver nos Estados Unidos. Isso vale para brasileiros e portugueses talentosos”, emenda.

Segundo a executiva, a largada da caça a talentos em Portugal será dada em novembro, quando a empresa participará do Conexão Summit, em Lisboa, evento voltado para o empreendedorismo, em especial, o feminino. “Teremos um estande no local para apresentarmos nosso trabalho e, claro, garimpar talentos que desejem se candidatar ao processo de seleção nos Estados Unidos”, diz.