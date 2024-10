Suellen Assis, a nova Miss Brasil Europa, quer embarcar na carreira de modelo

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A paulistana Suellen Assis, 32 anos, está eufórica. Não sem motivo. Na noite de domingo, 20 de outubro, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, ela foi eleita Miss Brasil Europa. "Foi surreal quando anunciaram meu nome como vencedora", diz.

A ficha ainda não caiu por completo, mas de uma coisa Suellen está convencida: a coroa que recebeu finalmente vai lhe abrir as portas para o mundo da moda. Ela já vinha fazendo trabalhos esporádicos de modelo, mas, agora, acredita que a carreira será consolidada.

No total, 18 candidatas disputaram o título. Delas, 15 vivem em Portugal, duas vieram de Barcelona e uma da Bélgica. A maior parte das candidatas da oitava edição do concurso tem origem em São Paulo. "Estivemos sempre muito unidas", afirma a vencedora.

Foram seis meses de preparação, com formação que incluía postura, como desfilar, como falar em público — com aulas de dicção —, e até o que devem ou não postar nas redes sociais. Foram aceitas mulheres dos 18 a 35 anos, solteiras e casadas, com ou sem filhos. No concurso, Aline Moraes, 28, ficou em segundo lugar, e Dayse Gomes, 25, em terceiro.

Veja os principais trechos da entrevista que Suellen concedeu ao PÚBLICO Brasil

Como é que foi ganhar o concurso Miss Brasil Europa?

Foi surreal. Eu fiquei radiante, muito feliz, quando fui chamada para participar do concurso. Foi uma sensação maravilhosa. Antes, dá aquele frio na barriga, porque não temos ideia do que o público está vendo. Estava na expectativa de um bom resultado, mas quando me anunciaram vencedora, foi incrível.

A partir daqui você vai trabalhar como modelo?

Trabalho como modelo há uns 15 anos, desde que tinha 18. Só que nunca tive essa profissão como principal. Ser modelo é uma profissão muito instável. Mas eu sempre tentei fazer algo ligado à moda.

O prêmio vai mudar sua vida?

Com certeza. Participar do concurso foi uma virada de chave para mim, porque abriu muitas portas no mundo da moda. Agora, vai dar um upgrade, porque, sendo a nova representante do Miss Brasil Europa, tenho certeza de que isso vai mudar muita coisa.

Que portas já abriu?

Desfilei para o Maurício Duarte, um estilista brasileiro muito famoso, na CPLP Fashion Week, e, também, na Semana de Moda de Paris. Tudo isso por meio do Miss Brasil Europa.

Quais os próximos passos?

O primeiro passo será representar da coroa que recebi de forma genuína e digna, ter um reinado exemplar. Pretendo usar a visibilidade que a coroa traz para um bem maior. Acho que posso utilizar o fato de ter vencido o concurso para fazer uma ação social, desenvolver algo para as mulheres em Portugal.

O que pretende desenvolver?

Ainda é cedo para dizer, mas algo que trate do empoderamento das mulheres, da inclusão e dos direitos iguais. Também que seja algo ligado ao tema deste concurso, que foi a sustentabilidade. Alguma coisa nessa linha.

As candidatas estiveram juntas por um bom período. Houve muita disputa entre vocês?

Foram seis meses, de março até outubro. Entre nós, foi tudo muito tranquilo, porque queríamos aproveitar o processo. Todas tinham o desejo de ganhar, mas todas estavam muito unidas. Os concursos de beleza normalmente têm muita competitividade, mas a forma como a Ana (Paula Schwartz) organizou fez com que estivéssemos unidas, em vez de distantes.

Você já tinha participado em um concurso de beleza?

Sim, quando era muito nova, há uns 15 anos. Tinha 18 anos de idade e foi para uma agência de modelos em São Paulo. Participei e venci. Ganhei um book fotográfico e um curso de modelo. Nunca tinha participado em nenhum concurso de misses.

Você trabalhava como auxiliar administrativa. O que vai ser do seu emprego?

Eu já não estava trabalhando há cerca de dois meses. Houve uma mudança na empresa e resolvi me dedicar 100% ao concurso. Mas, agora, posso seguir a carreira de modelo, aproveitando os frutos que a coroa vai trazer. Vamos ver o que acontece.