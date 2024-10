Cidadania: Montenegro entrega disciplina ao Chega?

O primeiro-ministro considerou nesta segunda-feira que a revisão dos conteúdos da disciplina de Educação para a Cidadania, anunciada no encerramento do 42.º Congresso do PSD, em Braga, faz parte da defesa "das bandeiras que interessam à população portuguesa". No encerramento do congresso do PSD, Luís Montenegro anunciou a revisão dos programas de ensino básico e secundário, com a adaptação da disciplina de cidadania aos "valores constitucionais" que a "liberte dos projectos ideológicos e das amarras", afirma. Os congressistas reagiram com um forte aplauso.

