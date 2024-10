Pedro Nuno Santos, o porta-voz do PS

Depois de ter traçado linhas vermelhas, explicitado divergências profundas e dito que ele pessoalmente era contra a viabilização do OE2025, eis que na quinta-feira Pedro Nuno Santos vem dizer que ele vai propor (ele vai propor?) a viabilização do OE2025. Aparentemente, é muito estranho. Pedro Nuno Santos (P.N.S.), ele mesmo, vai propor tal coisa? É claro que ele apenas vai "propor" aquilo que a maioria da comissão política e dos deputados do partido assim lhe impuseram que propusesse.

Neste momento, P.N.S. é apenas um "porta-voz" do que o partido pretende. Já não funciona como um líder — um líder é alguém que marca um rumo e os outros vêm atrás e apoiam. Não é o caso com P.N.S., que antes segue atrás do que lhe impõem os restantes responsáveis partidários. Pessoalmente, acho que ele se devia demitir. Mas não há ninguém no PS — por agora — interessado no lugar, até porque já se percebeu que o Governo do PSD tem de ir até 2026. P.N.S está condenado a ser o porta-voz do PS até que alguém se chegue à frente lá mais para o fim do ano de 2025, depois das autárquicas. Boa sorte, P.N.S.

Fernando Vieira, Lisboa

Jornais, livros e telemóveis

Cada vez mais, a cultura passou a ser ultrapassada pela instrução! Hoje pretende-se ser um bom médico cardiologista, oftalmologista ou qualquer outra especialidade, assim como engenheiros, advogados, informáticos ou pintores, querem ser os melhores. O compasso entre o trabalho e o descanso é ocupado pelas televisões e pelas mensagens nos telemóveis. Alguma dúvida, e lá está o Google.

Nos transportes públicos, já não se conversa nem se vêem as paisagens; os telemóveis calam o barulho dos passageiros. E onde fica a leitura dos jornais, as reportagens e crónicas dos jornalistas? Onde ficam os livros que lemos nas praias ou nos bancos dos jardins públicos? O tempore, o'mores, pode-se aplicar e "onde fica a cultura"?

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Pisa o risco e salta o fisco

O PÚBLICO de ontem abre com uma notícia acerca da cobrança das portagens pelo fisco. A notícia do jornal é sobre a aplicação tardia de um desconto às dívidas; mas o que é realmente de interesse público saber-se é que a máquina montada pelo Estado para garantir a satisfação das necessidades públicas e dos cidadãos se encontra ao serviço de entidades privadas a quem foi entregue a exploração das auto-estradas. (Como algumas professoras sádicas, de outrora, que diziam a um aluno para ir buscar a régua, para lhe darem com ela.)

Todos nós pagamos a máquina que nos oprime e que, diferentemente do caso da polícia, destinada a defender-nos, no da das portagens serve a protecção e valorização de activos financeiros pertencentes a fundos privados.

Ora, esta é que devia ser a escandalosa notícia, pois a regra consiste no recurso aos tribunais para tutela de interesses desta ordem. E, já agora, a próxima notícia seria, no espírito investigatório da escola da escolha pública, saber-se quem é que instituiu e mantém este estado de coisas legislativo.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Israelitas vs. palestinianos

Quem é que é o actor racional na Palestina ocupada? O sionismo é em larga medida um produto do misticismo religioso e do supremacismo étnico. Haverá pilar ideológico mais irracional do que acreditar que somos o povo escolhido por um ser sobrenatural todo-poderoso, que nos deu uma terra para toda a eternidade? A resistência palestiniana, pelo seu lado, é filha da realidade: a expulsão dos palestinianos da sua terra em 1948 e a sua posterior eliminação paulatina pela ocupação e opressão israelita. Perante a mais que plausível perspectiva de desaparecer, que povo é que não optaria pela resistência? Haverá resposta mais racional do que esta?

No Ocidente, não vemos as coisas assim. Esta questão, vista através da velha lente dum orientalismo desfigurador e da islamofobia corrente, aparece-nos invertida: o israelita é o racional e o palestiniano é o irracional. Os israelitas, em grande parte descendentes de emigrantes ocidentais, agem a coberto do manto de racionalidade e “civilização” com que o Ocidente se cobre. Os palestinianos, pelo seu lado, como nativos do Médio Oriente e muçulmanos, são os malvados sensuais dos filmes e romances; são os místicos, são os bárbaros. Quão diferente não seria a Palestina, se nós víssemos as coisas como elas verdadeiramente são?

João Bettencourt, Bergen (Noruega)