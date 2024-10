Para além do Orçamento do Estado

Os dirigentes de alguns partidos políticos andam a brincar com o fogo. Parecem não ter a noção de que a democracia é um sistema muito frágil e essa fragilidade aumenta à medida que não for capaz de oferecer segurança, oportunidades, prosperidade, esperança aos mais jovens e dignidade para a maioria dos cidadãos. A fragilidade da nossa democracia aumenta à medida que a importância das classes médias se vai esbatendo, como tem vindo acontecer no nosso país e é sabido que são as classes médias o coração que dá consistência à democracia, para que sobreviva.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt