Narrativas das emoções de Trump e Harris nas eleições americanas 2024

As emoções e as narrativas sempre foram centrais na política. A sua análise conjunta permite compreender em maior profundidade a campanha presidencial de 2024 nos EUA para além do populismo e antipopulismo. Proponho as “narrativas das emoções” como abordagem para aprofundar as dimensões racionais e afetivas do discurso político de Trump e Harris. Trata-se de analisar os discursos de acordo com a identificação sociopolítica e focar nas emoções coletivas de longo prazo, aquelas que as pessoas (re)têm para além do que acontece no momento ao nível individual. Seguindo o pensamento da filósofa Sara Ahmed, sabemos que as emoções coletivas são mais do que construções discursivas e estão igualmente relacionadas com objetos sociais, como grupos sociais, estatuto social ou nacional, família, género, religiosidade, etc. A narrativa da emoção identifica estes objetos e define as emoções a partir das ameaças aos quais estão expostos e ao que se pretende fazer para os proteger.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt