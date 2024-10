Mais um oligarca russo encontrado morto depois de cair de uma janela

Autoridades russas afirmam ser um caso de suícidio. Corpo de Mikhail Rogachev foi encontrado por um agente do SVR, os serviços secretos externos da Rússia.

Um antigo executivo da extinta empresa petrolífera Yukos, Mikhail Rogachev, foi encontrado morto depois de supostamente ter caído da janela do seu apartamento no 10.º andar de um edifício em Moscovo. É o mais recente caso numa série de empresários russos a morrerem em circunstâncias pouco claras.

Segundo as agências russas, TASS e Ria Novosti, citadas pelo site Newsweek, Rogachev foi encontrado com ferimentos consistentes com uma queda de uma janela.

“A principal versão da sua morte é a de suicídio. O homem sofria de cancro”, afirmou uma fonte das autoridades policiais à TASS.

Rogachev foi vice-presidente da Yukos, empresa petrolífera encerrada em 2007 depois da prisão do seu CEO e fundador, o opositor de Putin Mikhail Khodorkovski, entretanto exilado no Reino Unido.

Segundo o jornal inglês Telegraph, canais da app Telegram próximos dos serviços secretos russos afirmam que o corpo do antigo executivo foi encontrado por um agente dos serviços secretos externos da Rússia, conhecidos pela sigla SVR, enquanto passeava o cão de um espião daquela agência de informações.

O canal de Telegram VCHK-OGPU, com supostas ligações aos serviços secretos russos, afirma que os problemas de saúde de Rogachev “não eram críticos” e que tinham sido encontradas notas manuscritas no seu apartamento culpando o seu médico por uma operação falhada.

Rogachev, que também foi director executivo de outras empresas, é o mais recente de uma série de grandes empresários ou executivos russos a serem encontrados mortos em circunstâncias consideradas suspeitas, nomeadamente quedas de andares altos de prédios, desde 2022.

Em 2022, Andrei Krukovsky, director de uma estância de esqui da Gazprom, terá caído de um precipício enquanto fazia uma caminhada na região de Krasnodar.

Em Setembro desse ano, Ravil Maganov, presidente da empresa petrolífera Lukoil, foi encontrado morto depois de, alegadamente, ter caído de uma janela no Hospital do Kremlin, em Moscovo, sem quais quer imagens de videovigilância estarem disponíveis, Um mês depois, o chefe da administração da Lukoil, Vladimir Nekrasov, também foi encontrado morto depois de uma “insuficiência cardíaca”.

Em Março deste ano, outro executivo da Lukoil, o vice-presidente Vitaly Robertus, morreu “subitamente”, segundo um anúncio da empresa, sem especificar qual a causa da morte.

Para além de quedas e casos de insuficiência cardíaca, outros executivos foram encontrados com notas de suicídio, como o caso do director de transportes da Gazprom, Leonid Shulman, em Janeiro de 2022, ou Alexander Tyulakov, outro executivo da empresa petrolífera Gazprom.