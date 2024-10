Lula cancela viagem à Rússia para cimeira dos BRICS devido a queda em casa

O Presidente do Brasil sofreu uma pequena hemorragia cerebral provocada por um traumatismo craniano, não tendo, segundo os médicos, perdido capacidades cognitivas.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou no domingo a sua viagem à Rússia para a cimeira dos BRICS, seguindo o conselho médico de evitar temporariamente voos de longo curso após ter sofrido um traumatismo craniano que causou uma pequena hemorragia cerebral.

Em comunicado, a Presidência da República informou que Lula da Silva, 78 anos, participará na reunião dos BRICS por videoconferência. A previsão inicial era de que ele partisse às 17h de domingo.

O médico de Lula, Roberto Kalil, disse em entrevista à GloboNews que o presidente sofreu uma queda que causou um traumatismo craniano “grande” na nuca, precisando levar pontos no ferimento e resultando em uma “pequena hemorragia cerebral” na região temporal-frontal.

“É um quadro em que exames vão ser repetidos ao longo da semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, pode aumentar nos dias subsequentes, por isso a observação é importante”, afirmou ainda.

Kalil acrescentou que Lula está bem e pode realizar actividades normais.

De acordo com um boletim médico divulgado no domingo pelo Hospital Sírio Libanês, em Brasília, Lula sofreu uma laceração na “região occipital” na parte de trás da cabeça, no sábado.

O relatório revela ainda que Lula “foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais actividades”.

O governo informou num post na rede social X que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para liderar a delegação brasileira na cimeira dos BRICS, partindo no final do domingo.

O fórum diplomático fundado há 15 anos pelos grandes mercados emergentes Brasil, Rússia, Índia e China expandiu-se desde então para incluir a África do Sul, o Egipto, a Etiópia, o Irão e os Emirados Árabes Unidos.

A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmou, numa publicação nas redes sociais, que havia conversado com o Presidente brasileiro e que “ele está muito bem, apenas se preservando de uma viagem longa, muitas horas de voo, por orientação médica”.