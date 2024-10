Seixal quer impedir crescimento de aterro e exige um euro por habitante à Amarsul

Câmara avançou com uma acção judicial para impedir que o aterro explorado pela Amarsul continue até 2034 e pede indemnização de um euro por cada residente no Seixal, ou seja, 171.683 euros.

A Câmara Municipal do Seixal avançou com uma acção judicial contra o Ministério do Ambiente e da Energia, a Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos para impugnar o acto administrativo que permitiu o licenciamento de mais uma célula no aterro sanitário e a sua manutenção até 2034.