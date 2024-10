Escala deixa Ovar sem farmácias abertas de madrugada durante 2025

O serviço permanente - ou seja, após as 24h00 - seria assegurado todos os dias com farmácias do concelho de Santa Maria da Feira, diz autarca.

A Câmara de Ovar criticou o calendário das farmácias do concelho para 2025 porque a escala de serviço proposta pela tutela dos referidos estabelecimentos não garante funcionamento permanente em nenhum dia do ano.

Em causa está a tabela de horários para as 15 farmácias do município do distrito de Aveiro apresentada à autarquia pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. e que já foi discutida em reunião de Câmara, sendo chumbada unanimemente pelo executivo, composto por maioria PSD e vereação PS.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar reconhece que a proposta do Infarmed parte da Associação Nacional de Farmácias, mas, independentemente da autoria da escala de serviço global sugerida para os 15 estabelecimentos do concelho, diz ser contra o conteúdo apresentado. "Na proposta de escala que a Câmara Municipal recebeu, nenhuma das farmácias do concelho estaria aberta, em nenhum dia de 2025, após as 24h00. O serviço permanente - ou seja, após as 24h00 - seria assegurado todos os dias com farmácias do concelho de Santa Maria da Feira", declarou Domingos Silva à agência Lusa.

Para o presidente da autarquia, "o mesmo é dizer que qualquer munícipe do concelho de Ovar que precise de uma farmácia de madrugada teria que se deslocar ao concelho da Feira" ou outro da região. Assim, e à semelhança do que já aconteceu em 2023 relativamente à escala de 2024, "a Câmara Municipal de Ovar analisou a proposta e emitiu parecer desfavorável".

Domingos Silva realçou, contudo, que "o parecer da Câmara não é vinculativo", pelo que, não havendo disponibilidade do Infarmed ou da Associação Nacional de Farmácias para alterar a escala chumbada, "o mais provável é que a proposta venha mesmo a ser aplicada na prática em 2025". A Lusa questionou o Infarmed e a Associação Nacional de Farmácias sobre o assunto e aguarda resposta.

Com uma área de 148 quilómetros quadrados e uma extensão de costa marítima na ordem dos 17 quilómetros, o município de Ovar é habitado por cerca de 55.400 residentes permanentes e, na época balnear, com visitantes de deslocação diária e turistas com alojamento temporário, aumenta essa população em 25% a 50%. O Hospital Francisco Zagalo, nesse concelho, não tem serviço de urgência, e o Centro de Saúde de Ovar dispõe de Serviço de Atendimento Permanente sete dias por semana, das 08h00 às 24h00.