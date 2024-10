Cinzas levadas pela chuva podem estar na origem de peixes mortos no Douro em Gondomar

No fim-de-semana, dezenas de peixes apareceram mortos no rio, em Gramido, e, segundo o capitão do Douro, Rui Lampreia, esta é a terceira vez que tal acontece naquele local do distrito do Porto.

O aparecimento de peixes mortos no rio Douro, junto à ETAR de Gramido, em Gondomar, poderá estar relacionado com as cinzas de incêndios que as chuvas fortes arrastaram para a água, informou a Polícia Marítima do Porto. No fim-de-semana, dezenas de peixes apareceram mortos no rio, em Gramido, e, segundo o capitão do Douro, Rui Lampreia, esta é a terceira vez que tal acontece naquele local do distrito do Porto.

À Lusa, Rui Lampreia confirmou que a Polícia Marítima "está a tentar apurar as causas desta situação" que, disse, "poderá ter a ver com as cinzas dos incêndios [que se fizeram sentir nas últimas semanas de Setembro] que as fortes chuvas [das semanas seguintes] terão arrastado para a água". "Agora é apurar as causas e fazer a limpeza. Não há indícios de derrame", disse.

Quanto à limpeza, o responsável do Douro apontou que esta está a ser tratada junto da Câmara de Gondomar. Já fonte da autarquia liderada pelo socialista Marco Martins garantiu à Lusa que a ETAR de Gramido "tem cumprido as condições de descarga impostas na respectiva licença", um "facto que pode ser atestado pelos resultados do controlo analítico que todos os meses são enviados às entidades competentes".