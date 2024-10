Rei Carlos acusado de genocídio por senadora indígena durante visita a Camberra

O rei Carlos de Inglaterra foi acusado de “genocídio” por uma senadora indígena no Parlamento australiano, nesta segunda-feira, momentos depois de o monarca ter proferido um discurso em que prestou a sua “homenagem aos proprietários tradicionais das terras”.

Carlos, na sua 16.ª visita oficial à Austrália e naquela que é a sua primeira grande viagem ao estrangeiro desde que lhe foi diagnosticado um cancro, tinha acabado de falar quando a senadora independente e activista indígena Lidia Thorpe gritou que não aceitava a soberania de Carlos sobre a Austrália.

“Cometeram um genocídio contra o nosso povo”, declarou. “Devolvam-nos a nossa terra. Dêem-nos o que nos roubaram — os nossos ossos, os nossos crânios, os nossos bebés, o nosso povo. Destruíram a nossa terra. Dêem-nos um tratado. Nós queremos um tratado.”

Foto Manifestantes agitaram bandeiras pelo fim da monarquia à passagem do rei Carlos III e da rainha Camila MICK TSIKAS/EPA

Thorpe, que já tinha perturbado anteriores eventos, protestando contra a colonização da Austrália, foi impedida de se aproximar do rei, que falava calmamente com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, no pódio, não se mostrando incomodado. Thorpe foi então escoltada para fora do hemiciclo.

O protesto foi um caso isolado no meio de uma série de homenagens a Carlos e à rainha Camila por parte de dignitários e simpatizantes da multidão. Albanese elogiou Carlos pela sua longa acção em defesa da ameaça das alterações climáticas e falou do respeito que os australianos têm pelo seu monarca.

O seu discurso fez apenas uma referência passageira à causa republicana, que Albanese e grande parte do seu partido trabalhista de centro-esquerda apoiam. “A Austrália que conheceram inicialmente cresceu e evoluiu de muitas formas”, afirmou. “No entanto, ao longo destas décadas de mudança, os nossos laços de respeito e afecto amadureceram — e perduraram.”

Albanese arquivou os planos para um referendo sobre a transformação da Austrália numa república depois de um referendo apoiado pelo Governo para criar um órgão consultivo indígena ter sido derrotado no início deste ano.

Multidão de simpatizantes e uma alpaca

A visita ao Parlamento seguiu-se a uma deslocação ao Memorial de Guerra Australiano, em Camberra, onde o casal real se encontrou com mais de um milhar de simpatizantes, incluindo Hephner, uma alpaca de nove anos, vestida com um fato e com uma coroa no topo da sua cabeça branca e fofa.

Hephner, que recebeu o nome do fundador da Playboy, Hugh Hefner, esperou durante horas ao lado do dono Robert Fletcher e de longas filas de outras pessoas no exterior do memorial pela oportunidade de cumprimentar o casal real na sua visita de um dia à capital.

“Ele tem muitas roupas e esta é uma que guardámos especificamente para hoje”, disse Fletcher. “Um rei encontra outro rei.”

Bless you the King says as Hephner the alpaca sneezes on his arm ! https://t.co/9souyVBHQo — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 21, 2024

A paciência de Hephner valeu a pena. Numa caminhada de 30 minutos para saudar as multidões, Carlos parou para dar uma palmadinha na alpaca, recuando com uma gargalhada quando Hephner bufou na sua cara.

O casal real continua a sua visita à Austrália em Sydney na terça-feira, antes de se dirigir a Samoa para uma reunião dos países da Commonwealth.