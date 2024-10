Pinto da Costa planeou funeral. Fernando Madureira e mulher estão entre os convidados

Ex-presidente do FC Porto apresentará novo livro este domingo. Fotografia da capa mostra Pinto da Costa junto a caixão com bandeira do clube.

Mais tarde ou mais cedo, todos teremos um fim: Pinto da Costa não será excepção e é com naturalidade que o dirigente mais titulado da história do futebol aborda esse momento. Já planeou o funeral, pagou a cerimónia e agora, em entrevista à CNN, o ex-presidente revela quem gostaria que marcasse presença nesse dia. A própria capa do livro Azul Até Ao Fim, a nova obra do ex-presidente do FC Porto que será apresentada este domingo, mostra o dirigente apoiado num caixão coberto com a bandeira dos “azuis e brancos”. Do restrito círculo de pessoas que podem marcar presença, Pinto da Costa inclui os antigos líderes dos Super Dragões.

“Gostava de ter ao meu lado o António Henriques – padrinho da Joana –, o Pedro Pinho, o Quintanilha, o Fernando Póvoas, o Luís Gonçalves, o António Oliveira, o Hugo Santos, a Sandra Madureira, o Fernando Madureira, o Caetano e o Marcos Polónia”, afirmou Pinto da Costa.

Da lista de pessoas ligadas ao mundo do futebol, sobressaem os nomes de Fernando e Sandra Madureira. Durante duas décadas, o casal liderou os Super Dragões, principal claque do FC Porto. Ambos são arguidos na Operação Pretoriano e estão acusados de montar um clima de intimidação e medo junto de outros sócios portistas – que culminou com agressões numa Assembleia-Geral do clube. Para o Ministério Público, o principal objectivo era esmagar a oposição interna de Pinto da Costa e impedir a eleição de André Villas-Boas.

Foto Capa do novo livro de Pinto da Costa DR

“Foram pessoas que me foram sempre fiéis e estão a sofrer o que estão a sofrer pelo facto de serem minhas amigas”, justifica Pinto da Costa. Fernando Madureira está detido preventivamente desde 31 de Janeiro, mas o ex-presidente portista mantém a esperança de que o antigo líder dos Super Dragões será libertado e ilibado dos 31 crimes de que é acusado.

Azul Até Ao Fim é a quinta obra assinada por Jorge Nuno Pinto da Costa, numa lista que conta ainda com uma fotobiografia publicada em Dezembro de 2022. Deste conjunto, é o primeiro livro que escreve fora da esfera do FC Porto, depois de 42 anos na presidência dos portistas.

Ainda não se sabe muito sobre o que poderemos encontrar na obra, com editora e autor a manterem um certo mistério sobre os conteúdos do livro. Ainda assim, é expectável que o ex-dirigente aborde os últimos meses na liderança do FC Porto, abruptamente interrompida por uma esmagadora derrota frente a André Villas-Boas, ex-treinador dos “azuis e brancos”.

A apresentação do livro está marcada para as 16h de domingo, 27 de Outubro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. A cerimónia tem lotação limitada e contará com uma sessão de autógrafos. Apesar de os presentes conseguirem já comprar o livro durante este evento com a presença de Pinto da Costa, este apenas estará disponível na segunda-feira, 28 de Outubro.