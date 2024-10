Liam Payne terá estado com prostitutas durante várias horas antes de morrer

A polícia argentina está a tentar reconstituir as últimas horas de vida de Liam Payne (1993-2024). Na tarde de quarta-feira, detalha o gabinete do procurador ao jornal La Nacíon, o cantor britânico terá estado com prostitutas durante várias horas. As duas trabalhadoras do sexo dizem não ter consumido drogas com o artista, apenas álcool e Payne parecia “normal”.

Liam Payne terá, contudo, oferecido drogas às duas mulheres que as negaram. “Bebemos apenas álcool”, relataram as jovens de 25 anos ao procurador Marcelo Roma, responsável pela investigação sobre a morte do cantor de 31 anos.

As duas prostitutas foram chamadas ao hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, onde Payne estava hospedado, através de uma aplicação que oferece serviços de acompanhamento de luxo. Chegaram por volta das 11h30 e saíram às 16h.

A prostituição não é ilegal na Argentina, mas algumas leis locais proíbem-na. Em Buenos Aires, constitui um crime pagar por sexo em locais públicos “não autorizados”.

Ao jornal La Nacíon, o hóspede Michael Fleischmann conta que assistiu a uma discussão entre o artista e as duas mulheres no lobby do hotel. “Saíram antes das 16h do quarto de Payne, mas deixaram o hotel por volta dessa hora porque havia um problema, uma vez que Payne não lhes queria pagar”, diz. E terá ouvido o cantor responder: “Dou-te 20 mil dólares só porque posso. Tenho 55 milhões de dólares e gosto de ajudar as pessoas.”

Nessa altura, descreve, Payne estava “chateado e agitado”. Três horas depois, foi encontrado morto devido a uma queda de um terceiro andar. A morte foi declarada no local, mas ainda não se conhecem oficialmente as causas que terão levado à queda.

O relatório preliminar da autópsia determina que o britânico morreu de traumas múltiplos e hemorragia interna devido à queda. Continuam pendentes os testes que revelarão se havia álcool ou drogas no seu organismo. Detalham, ainda, que Payne devia estar “semi-inconsciente ou totalmente inconsciente” quando caiu.

A polícia revistou o quarto do cantor que estava “completamente desarrumado”. Apreendeu medicamentos de venda livre, pacotes de produtos energéticos e um ansiolítico. Encontrou também um bloco de notas e um passaporte, tendo sido recolhidas impressões digitais.

Mais tarde, os procuradores afirmaram que a busca inicial também revelou o que pareciam ser estupefacientes e álcool no quarto e que objectos e mobiliário tinham sido destruídos.

Actualmente, Liam Payne namorava com Kate Cassidy, que esteve com o cantor na Argentina durante algumas semanas, mas tinha regressado aos EUA uns dias antes. A influencer publicou um story no Instagram, onde confessa ter ficado “completamente perdida” e que iria continuar a amar Payne para o resto da sua vida.

O antigo membro dos One Direction tem um filho, Bear, 7 anos, fruto da relação com a cantora Cheryl Cole, 41 anos, que pede privacidade por causa da criança. “O que mais perturba o meu espírito é que, um dia, Bear terá acesso aos relatos abomináveis e à exploração mediática a que assistimos nos últimos dois dias. Parte-me ainda mais o coração saber que não o posso proteger disso no seu futuro”, escreveu no Instagram.