Estrelas de Hollywood fazem-se à estrada para incentivar o voto em Kamala Harris

A actriz Jennifer Garner tinha um aviso para a multidão no comício do grupo “Moms for Harris” reunida num salão de chá em Tucson, no Arizona: “Jessica Alba, Kerry Washington — minhas colegas e amigas — estarão aqui amanhã.” Até 5 de Novembro, as estrelas de Hollywood vão fazer uma digressão pelos EUA com o objectivo de pressionar o voto na candidata democrata.

