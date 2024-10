A celebrar uma década, La Redoute Intérieurs representa “dois terços” das vendas da marca

Nos catálogos da La Redoute que chegavam a casa dos portugueses nos anos 1990, o têxtil-lar era apenas uma pequena porção no final das centenas de páginas. Contudo, há uma década que o jogo se inverteu com a criação da La Redoute Intérieurs, que, hoje, já representa 70% do negócio da marca francesa. “A casa é o eixo principal. Queremos vestir as casas mais do que só vestir os clientes”, declara o CEO da La Redoute Portugal, Paulo Pinto, num almoço com jornalistas em Lisboa.

