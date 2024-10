O renascimento do Palacete Severo, um lugar de “amor intemporal” no Porto

Na rua de Ricardo Severo, no Porto, numa “casa portuguesa” classificada, surge um boutique hotel e um restaurante com mão do chef Tiago Bonito.

Bem-vindos ao Palacete Severo. A dois passos da Rotunda da Boavista, na Rua de Ricardo Severo, no Porto, renasceu o exemplar da "casa portuguesa" — classificada como edifício de interesse histórico —, desenhada pelo próprio Ricardo Severo (1869-1940), arquitecto, engenheiro, arqueólogo e escritor agora homenageado através deste boutique hotel que restaura de uma forma meticulosa o palacete para "reflectir o espírito inovador e visionário" que o caracterizou.

"A intervenção no espaço foi sempre guiada pelo maior respeito pela sua história", explicam na nota de imprensa os proprietários do hotel, casal francês detentor da empresa Constellation du Taureau. "Este é um lugar do amor intemporal de Ricardo Severo. Um lugar de amor pela arte, pelo património. A essência de Ricardo Severo mantém-se viva na alma desta casa. Está nas pinturas, nos conceitos, nas cerâmicas, na graciosidade das estátuas, nas cores e na luz que entra pelos vitrais. Queremos que os nossos hóspedes sintam a autenticidade do espaço e a história que ele preserva, tornando cada estadia verdadeiramente memorável", conclui.

Com 20 quartos e suítes, todos desenhados pelo designer de interiores Paulo Lobo, o Palacete Severo preserva elementos históricos como vitrais, cerâmicas e trabalhos em madeira aliados a uma abordagem contemporânea e à introdução de infra-estruturas como o restaurante Éon e o Bistrô Severo, espaços liderados pelo chef Tiago Bonito (estrela Michelin no Largo do Paço, Amarante), o Spa Severo (pela marca Olivier Claire) e a Perspective Galerie, galeria de arte que assim surge no Porto depois da sua primeira casa em Paris.

A oferta do hotel é complementada por um jardim, uma piscina exterior, um ginásio, uma biblioteca e uma sala de eventos. “É um refúgio escondido no centro do Porto. O nosso objectivo é que o Palacete se torne um destino de excelência no turismo de luxo, oferecendo uma experiência verdadeiramente autêntica e sofisticada”, acrescenta Joana Almeida, directora geral do hotel.