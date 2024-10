Parque Terra Nostra com piscinas termais encerradas até 2025

As piscinas de águas termais do Parque Terra Nostra, na freguesia das Furnas, são um ponto de paragem obrigatório para quem visita a ilha de São Miguel, Açores, mesmo nas estações mais frias do ano. Contudo, a pouco mais de dois meses do ano terminar, encerram ao público, a partir desta segunda-feira. A reabertura está prevista apenas para Janeiro de 2025 e “marcará uma nova fase, onde a tradição se alia à modernização, em harmonia com os elevados padrões de preservação ambiental do Parque Terra Nostra”, avança em comunicado o grupo hoteleiro Bensaude Hotels Collection.

Este encerramento, que inclui os jacuzzis, deve-se ao início das obras de valorização do local, que arrancam esta semana, de modo a “oferecer um novo enquadramento paisagístico e modernizar o sistema de manutenção”, acrescenta o comunicado. A recirculação forçada de todo o volume de água termal em sistemas de ultravioletas, para “promover uma gestão mais eficiente e sustentável, sem alterar a idiossincrasia destas águas”, é o que se pretende fazer para atingir a modernização pretendida. A zona mais antiga do parque centenário — o tanque e zona envolvente —, por terem a área de maior afluência do espaço, são a prioridade do projecto.

Zona termal esteve interdita durante o verão. Rui Soares Piscinas termais de São Miguel são muito procuradas por turistas. João Silva Fotogaleria Zona termal esteve interdita durante o verão. Rui Soares

Esta intervenção tem como propósito “evidenciar as zonas mais nobres da envolvente do tanque termal”, lê-se ainda, através da “recuperação e manutenção dos vários equipamentos de apoio existentes e à introdução de novos”.

Os visitantes do Parque Terra Nostra, que ainda está em funcionamento, podem continuar a usufruir do parque centenário e do jardim botânico. Ao longo do ano, existem roteiros sazonais que guiam os visitantes pelos jardins, em percursos dedicados às quatro estações e às devidas colecções de plantas e paletas de cada uma.

Jardins do Parque Terra Nostra continuam abertos a visitantes. Anna Costa Pode ser vista uma colecção de 800 cameleiras diferentes no jardim botânico. Anna Costa Para além das águas e das espécies botânicas, entre outros, o parque tem grutas, esculturas e paisagens para ver. Rui Soares Fotogaleria Jardins do Parque Terra Nostra continuam abertos a visitantes. Anna Costa

Em Julho deste ano, as águas termais foram alvo de intervenção pelas autoridades de saúde, devido a suspeitas de contaminação microbiológica, o que originou o encerramento temporário da zona termal. Só voltaram a ser abertas ao público depois de uma desinfecção e realização de novas análises.

O Parque Terra Nostra conquistou o prémio Travelers’ Choice 2024, atribuído pelo TripAdvisor, com base nas histórias e avaliações partilhadas pelos utilizadores da plataforma. Em 2019, o Terra Nostra Garden Hotel, inserido no parque do qual os hóspedes podem usufruir quando quiserem, foi um dos três hotéis portugueses considerados de excelência pela Condé Nast Johansens.

A Fugas contactou o grupo Bensaude mas ainda não recebeu qualquer resposta.

