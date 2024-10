“O Arroz Português – Um Mundo Gastronómico”, uma espécie de dicionário com tudo sobre o arroz

Começam a surgir boas notícias em Portugal para a gastronomia do arroz. Ainda há pouco na Fugas, através de um apurado trabalho de Edgardo Pacheco, ficamos a saber que está a chegar a hora do arroz, mas que, apesar de sermos os maiores consumidores da Europa, pouca importância damos à qualidade e à variedade de grão mais adequada a cada tipo de cozinhados. A boa notícia é que as coisas estão a mudar, foi já desenvolvida e está a chegar ao mercado a primeira variedade portuguesa de carolino, o Caravela.

Para ajudar a desenvolver a cultura gastronómica do arroz uma outra novidade de monta. Um livro de Fortunato da Câmara (especialista em gastronomia, que assinou críticas a restaurantes na Fugas e que é actualmente crítico no jornal Expresso) inteiramente dedicado ao arroz português. Trata-se de uma edição dos CTT, à venda no site da empresa e nos postos e estações de correio - em simultâneo com uma colecção de selos também ela dedicada ao arroz.

“Um livro temático envolvendo as componentes da gastronomia lusitana associada ao bem-amado cereal, que, além de conter muitas receitas, é também quase que um ‘dicionário do arroz’, no sentido de tentar ser uma construção de conhecimentos abrangendo as muitas variedades; o valor nutricional; a sua história; os cultos, culturas e mitos que cresceram em torno do arroz, e evidentemente tentando enquadrar todas estas variáveis para o caso português”, como explica uma nota divulgada pelos CTT.

Com o título O Arroz Português – Um Mundo Gastronómico, na obra estão representadas as grandes regiões da cultura do arroz no nosso país — Mondego, Sado, Sorraia e Tejo — dando em cada caso o enquadramento culinário através de "uma receita onde o bago tradicional de cada uma destas regiões brilha com mais intensidade”, refere-se ainda.

Em quase 150 páginas o autor explica as origens do arroz e a forma como se espalhou pela alimentação mundial, dedicando um capítulo específico à “aventura incerta do arroz em Portugal”. Noutro ocupa-se das regiões onde é cultivado no nosso país, do carolino do Baixo Mondego, do Sado e das Lezírias do Ribatejo.

Foto A capa do novo livro, "O Arroz Português" CTT

Conhecedor profundo e estudioso das questões ligadas à culinária e gastronomia, Fortunato da Câmara entranha-se também pelas questões ligadas ao consumo no nosso país, que nos converte nos asiáticos da Europa e campeões em número de receitas, e ao caminho longo e persistente para termos receitas nativas.

As variedades antigas de arroz português são outro dos temas a despertar a curiosidade nesta que será a publicação mais profunda dedicada ao cultivo e gastronomia do arroz até hoje produzida no nosso país, que termina com uma lista e receitas dos arrozes regionais, tradicionais e populares de Portugal, de Norte a Sul e ilhas, bago a bago, pelo chef Luís Gaspar.

Para saborear e enriquecer a cultura gastronómica. Está a chegar a hora do arroz.

Foto CTT