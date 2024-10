Euribor a seis meses abaixo de 3% pela primeira vez em mais de um ano

As taxas Euribor utilizadas no crédito à habitação voltaram, no arranque desta semana, a cair em todos os prazos, mantendo a tendência verificada desde que o Banco Central Europeu (BCE) anunciou um novo corte nas taxas de juro directoras. A Euribor a seis meses, hoje a mais popular em Portugal, ficou abaixo da fasquia dos 3% pela primeira vez desde Março do ano passado.

As quedas registadas na sessão desta segunda-feira são mais acentuadas do que aquelas que se verificaram nos últimos dias. Seguem-se à última reunião do BCE, em que a autoridade monetária europeia decidiu baixar as taxas de juro directoras em mais 0,25 pontos percentuais. Esta foi a terceira descida deste ano e a primeira vez em 12 anos que o BCE realizou dois cortes de taxas em reuniões consecutivas.

É neste cenário que, nesta segunda-feira, a taxa a três meses baixou em 0,063 pontos percentuais, de 3,201% para 3,138%. Apesar de se manter acima da fasquia dos 3%, prolonga a tendência de descida e está agora nos níveis mais baixos desde Abril do ano passado.

Já a Euribor a seis meses (que, de acordo com os dados do Banco de Portugal, é agora a mais utilizada entre quem tem créditos à habitação com taxas variáveis, representando mais de um terço dos contratos) recuou em 0,056 pontos e fixou-se em 2,972%. É a primeira vez desde Março do ano passado que fica abaixo da fasquia dos 3% e o valor mais baixo desde Janeiro de 2023.

Quanto à Euribor a 12 meses, a queda foi mais acentuada, de 0,079 pontos, com a taxa a fixar-se em 2,630% nesta segunda-feira. O facto de esta ser a taxa com o prazo mais longo explica, também, que seja a mais baixa, por reflectir o custo do dinheiro para um horizonte de 12 meses.

A expectativa do mercado é que as principais taxas Euribor venham a fixar-se abaixo de 3% no final deste ano, baixando de forma mais significativa, para 2%, em meados do próximo ano.

Esta queda das Euribor irá traduzir-se numa redução das prestações dos empréstimos à habitação indexados a estas taxas. A revisão das taxas é feita a cada três, seis ou 12 meses, conforme o prazo utilizado nos contratos.